منذر الكبير يحفز لاعبي الرجاء بهذه الطريقة قبل مواجهة الأهلي المصري
حفّز منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لاعبيه قبيل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي على ضيفه الرجاء بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
ويحل الأهلي ضيفاً على الرجاء البيضاوي السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما بالقاهرة بفوز الفريق المصري 2-0.
ووفقًا لموقع ( LE360 المغربي)، فإن منذر الكبير مدرب الرجاء أكد للاعبين بأن الأمور لم تحسم لصالح الأهلي، وأنهم قادرون على التعويض بريمونتادا على ملعبهم ووسط جماهيرهم.
وقام منذر الكبير بعرض بعض السيناريوهات والمباريات العالمية التي شهدت عودة أندية تعرضت للهزيمة بأكثر من هدف وعادلوا النتيجة.
ويرغب مدرب الرجاء في بث الثقة بنفوس لاعبيه، وغرس روح الفوز وعدم اليأس وأنهم قادرون على الفوز بفارق ثلاثة أهداف.
ويحتاج الرجاء للفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة أو بفارق 3 أهداف، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.