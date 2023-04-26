منذر الكبير يحفز لاعبي الرجاء بهذه الطريقة قبل مواجهة الأهلي المصري

ووفقًا لموقع ( LE360 المغربي)، فإن منذر الكبير مدرب الرجاء أكد للاعبين بأن الأمور لم تحسم لصالح الأهلي، وأنهم قادرون على التعويض بريمونتادا على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

وقام منذر الكبير بعرض بعض السيناريوهات والمباريات العالمية التي شهدت عودة أندية تعرضت للهزيمة بأكثر من هدف وعادلوا النتيجة.

ويرغب مدرب الرجاء في بث الثقة بنفوس لاعبيه، وغرس روح الفوز وعدم اليأس وأنهم قادرون على الفوز بفارق ثلاثة أهداف.

ويحتاج الرجاء للفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة أو بفارق 3 أهداف، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.