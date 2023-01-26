بعد تصريحات مرتضى منصور.. استقالة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم استقالتها بشكل رسمي، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد أعضائها، ورئيس اللجنة المستشار محمد عبده صالح.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد وجه سيلا من الانتقادات للجنة ورئيسها بعد استدعائه للتحقيق في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" ضده بسبب تصريحاته.
وعقب تلك التصريحات التي هاجم فيها رئيس الزمالك لجنة الانضباط، اتفق أعضاء اللجنة على تقديم الاستقالة بصورة رسمية.
وجاء بيان استقالة لجنة الانضباط على النحو التالي:
"على الرغم مما شهدته البلاد من تطور وإنجازات في جميع المجالات خلال الفترة الأخيرة، شهد بها القاصي والداعي، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت من بعض القائمين عليها، ترديا في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي، وتطبيق لوائح الاتحاد المصري والدولي، لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي للاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم، تحتفظ اللجنة بكافة حقوقها القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها".
يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هاجم المستشار محمد عبده صالح، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ناديه قائلا: "أنا بنبه المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة الانضباط، بلاش مرتضى منصور، مرتضى كان رئيس محكمة وأنت لسه متخرجتش من الكلية.. أنت فاكر إني هخاف لما تقول أنا عاوز مرتضى منصور، أحقق معاه في شكوى كهربا والنادي الأهلي، بلاش أنا".
وأضاف: "أنت لا تملك أن تحقق معي.. نفترض أنا جمال علام غلط، هل تستطيع التحقيق معه، نفترض أن أحمد دياب غلط أنت تقدر تحقق معاه؟، هؤلاء ليسوا خاضعين للجنة الانضباط التي ترأسها".
وتابع: "أنت تحقق فقط مع منظومة معينة خاصة بفريق الكرة، مدرب، مدرب مساعد، لاعب، إداري.. أنت لا تملك أن تحقق معي".
وواصل: "المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الجمعية العمومية هي الوحيدة التي تملك محاسبتي أو سحب الثقة مني إن وجب ذلك".
واختتم مرتضى منصور تصريحاته بتهديد رئيس اللجنة قائلا: "سأرفع ضدك قضية وأطالب تعويض 20 مليون جنيه، لأنك أرسلت جوابا وطالبتني بالتحقيق معي وأنت لا تملك ذلك".