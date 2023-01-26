بعد تصريحات مرتضى منصور.. استقالة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد وجه سيلا من الانتقادات للجنة ورئيسها بعد استدعائه للتحقيق في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" ضده بسبب تصريحاته.

وعقب تلك التصريحات التي هاجم فيها رئيس الزمالك لجنة الانضباط، اتفق أعضاء اللجنة على تقديم الاستقالة بصورة رسمية.

وجاء بيان استقالة لجنة الانضباط على النحو التالي:

"على الرغم مما شهدته البلاد من تطور وإنجازات في جميع المجالات خلال الفترة الأخيرة، شهد بها القاصي والداعي، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت من بعض القائمين عليها، ترديا في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي، وتطبيق لوائح الاتحاد المصري والدولي، لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي للاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم، تحتفظ اللجنة بكافة حقوقها القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها".