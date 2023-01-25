مرتضى منصور يتوعد لاعبي الزمالك.. ويوضح أسباب إقالة فيريرا
وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تحذيرا قويا للاعبي الفريق الأبيض بعد المستوى المتراجع للفريق الفترة الأخيرة، ما أدى لإقالة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، مساء الثلاثاء.
وكان مرتضى منصور، أعلن مساء أمس الثلاثاء، توجيه الشكر للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيا خلفا له.
ونال فريق الزمالك هزيمة بثنائية مقابل هدف أمام نظيره غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري.
وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه: "اللاعب الذي لا يريد الزمالك أيّا كان اسمه فليحضر عرضًا ويرحل، أي لاعب يعتقد أنه موظف في النادي سيحاسب حسابا عسيرا لأنه يحصل على ملايين من أجل إسعاد الملايين، ومن (يعكنن) على الملايين ويحزنهم سنخصم منه الملايين".
وأضاف: "أقول للاعبين، كنتم تشتكون أنكم لا تلعبون في مراكزكم، وأسامة نبيه يتفهم ذلك، ولا يوجد لاعب لن يُشارك في مركزه ولن يجلس لاعب حتى يصدأ مثل عبدالله جمعة ومحمد صبحي، ومحمد عواد من أفضل حراس مصر ولكن حين يرى أن صبحي ممكن أن يُشارك في أي وقت سيجعلني أفكر 100 مرة".
وتابع: "أي لاعب سيسهر أو يستهتر أو تدور حوله الشائعات أعطيت تعليمات لأمير مرتضى وإسماعيل يوسف أن يتعاملوا معه، واللاعب الذي لا يعجبه الانضباط يأتي لي بعرض، تقنية الفار لا تتعطل إلا في مباريات الزمالك، هناك مؤامرة ألا يحصل على الدوري هذا الموسم، وأقول للاعبين والجماهيرألا يستسلموا لهذه المقولة الزمالك ما زال أمامه دور كامل".
وعن أزمة المدرب البرتغالي، أشار: "فيريرا مدرب محترم جدا لكن هناك شيئا غير طبيعي هذا ليس فيريرا الذي كان يغير سير أي مباراة هناك شيء غير طبيعي، وعندما أستفسر من إسماعيل يوسف وأمير مرتضى وطبيب الفريق عنه يقولون إنه يعاند في نفسه ولا يسمع لأي أحد".
وأردف: "أسامة نبيه قدم استقالته 4 مرات وفي كل مرة أجعله يعود في قراره وكان سبب هذا هو عدم وجود دور له في الجهاز الفني، ومجلس الإدارة حصل على قرار بتصويت تسعة مقابل واحد بتوجيه الشكر لفيريرا".
وأوضح: "القرار كان قبل مباراة غزل المحلة وشكلنا جهازا فنيا، ولم يكن من الجيد إعلانه قبل المباراة، وفيريرا سيحصل على جميع حقوقه وسننظم له حفل تكريم".
ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها أمس أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.
وفي الولاية الثانية، قاد فيريرا فريق الزمالك في 52 مباراة، بـ4 بطولات مختلفة، فاز في 32 مباراة، وتعادل في 11 لقاء، وتعرض إلى 9 هزائم.