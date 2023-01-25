مرتضى منصور يتوعد لاعبي الزمالك.. ويوضح أسباب إقالة فيريرا

ونال فريق الزمالك هزيمة بثنائية مقابل هدف أمام نظيره غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه: "اللاعب الذي لا يريد الزمالك أيّا كان اسمه فليحضر عرضًا ويرحل، أي لاعب يعتقد أنه موظف في النادي سيحاسب حسابا عسيرا لأنه يحصل على ملايين من أجل إسعاد الملايين، ومن (يعكنن) على الملايين ويحزنهم سنخصم منه الملايين".

وأضاف: "أقول للاعبين، كنتم تشتكون أنكم لا تلعبون في مراكزكم، وأسامة نبيه يتفهم ذلك، ولا يوجد لاعب لن يُشارك في مركزه ولن يجلس لاعب حتى يصدأ مثل عبدالله جمعة ومحمد صبحي، ومحمد عواد من أفضل حراس مصر ولكن حين يرى أن صبحي ممكن أن يُشارك في أي وقت سيجعلني أفكر 100 مرة".

وتابع: "أي لاعب سيسهر أو يستهتر أو تدور حوله الشائعات أعطيت تعليمات لأمير مرتضى وإسماعيل يوسف أن يتعاملوا معه، واللاعب الذي لا يعجبه الانضباط يأتي لي بعرض، تقنية الفار لا تتعطل إلا في مباريات الزمالك، هناك مؤامرة ألا يحصل على الدوري هذا الموسم، وأقول للاعبين والجماهيرألا يستسلموا لهذه المقولة الزمالك ما زال أمامه دور كامل".