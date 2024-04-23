هل تعرض ويلمار رولدان لإهانة في الدوري السعودي؟ الحكم الكولومبي يجيب
نفى الحكم الدولي الكولومبي ويلمار رولدان، ما نشرته إحدى صحف بلاده بشأن "تعرضه للإهانة" بعد وصوله إلى السعودية لإدارة مباراة الهلال والأهلي التي تم تأجيلها.
رابطة الدوري السعودي قد قررت تأجيل مباراة الهلال والأهلي، من يوم الجمعة الماضي إلى 6 مايو 2024 بعد تأجيل مباراة الذهاب بين الهلال والعين، لتخرج إحدى الصحف الكولومبية وتؤكد أن الحكم ويلمار رولدان تفاجأ بتأجيل المباراة، ونقلت عنه تصريحات بأنه قرر "إبلاغ لجنة الحكام بأنه تعرض لإهانة واضحة ولن يدير أي مباراة في الدوري السعودي".
ونفى الحكم الكولومبي ويلمار رولدان هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأنه لم يصل إلى المملكة العربية السعودية من الأساس.
وقال رولدان في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "هذه الأخبار غير صحيحة، إنها مجرد صحيفة تعتمد على العناوين المثيرة وتنشر فقط رأيها الخاص".
وأضاف: "لم أجرِ معها أي لقاء".
وواصل: "كنا بالفعل نستعد من أجل الوصول للسعودية من خلال ترانزيت في إحدى الدول الأوروبية، وتم إبلاغنا بقرار التأجيل وعدنا من جديد إلى كولومبيا دون وجود أي أزمة".
وكانت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في وقت سابق اليوم تأجيل المباراة إلى السادس من مايو أيار القادم.
وقالت الرابطة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم الأربعاء، أن مباراة الأهلي والهلال التي كانت مقررة يوم الجمعة، (19أبريل 2024)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، قد تم تأجيلها إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو أيار 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء.
"جاء هذا القرار بناء على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، المقررة في الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف الحالة الجوية".
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.
وخسر الهلال 4-2 في مباراة الذهاب، على أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه اليوم الثلاثاء.