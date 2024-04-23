هل تعرض ويلمار رولدان لإهانة في الدوري السعودي؟ الحكم الكولومبي يجيب

رابطة الدوري السعودي قد قررت تأجيل مباراة الهلال والأهلي، من يوم الجمعة الماضي إلى 6 مايو 2024 بعد تأجيل مباراة الذهاب بين الهلال والعين، لتخرج إحدى الصحف الكولومبية وتؤكد أن الحكم ويلمار رولدان تفاجأ بتأجيل المباراة، ونقلت عنه تصريحات بأنه قرر "إبلاغ لجنة الحكام بأنه تعرض لإهانة واضحة ولن يدير أي مباراة في الدوري السعودي".

ونفى الحكم الكولومبي ويلمار رولدان هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأنه لم يصل إلى المملكة العربية السعودية من الأساس.

وقال رولدان في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "هذه الأخبار غير صحيحة، إنها مجرد صحيفة تعتمد على العناوين المثيرة وتنشر فقط رأيها الخاص".

وأضاف: "لم أجرِ معها أي لقاء".

وواصل: "كنا بالفعل نستعد من أجل الوصول للسعودية من خلال ترانزيت في إحدى الدول الأوروبية، وتم إبلاغنا بقرار التأجيل وعدنا من جديد إلى كولومبيا دون وجود أي أزمة".