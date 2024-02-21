سون يقبل اعتذار زميله بعد مشاجرتهما في كأس آسيا

طلب سون هيونغ-مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، من المشجعين الصفح عن زميله لي كانغ-إن بعد أن أبدى لاعب الوسط أسفه واعتذاره عن تورطه في مشاجرة بين الثنائي عشية مباراة في الدور قبل النهائي لكأس آسيا.

وشارك سون أمام الأردن وهو يلف إصبعين في يده اليمنى بضمادة في خسارة منتخب كوريا الجنوبية 2-صفر، ما أدى لتمديد انتظار الفريق المستمر منذ 64 عامًا للحصول على لقبه الآسيوي الثالث وإقالة المدرب يورغن كلينسمان.

وأكد الاتحاد الكوري لكرة القدم في وقت لاحق تقريرًا لوسائل إعلام بريطانية يفيد بأن لي غادر عشاء الفريق مبكرًا مع بعض اللاعبين الأصغر سنًّا للعب تنس الطاولة؛ ما أدى إلى مشاجرة مع سون الذي اعتبر هذا العشاء فرصة للتواصل والوحدة قبل المباراة.

وأصيب سون مهاجم توتنهام هوتسبير بخلع في إصبعه أثناء التفريق بين اللاعبين.