سون يقبل اعتذار زميله بعد مشاجرتهما في كأس آسيا
طلب سون هيونغ-مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، من المشجعين الصفح عن زميله لي كانغ-إن بعد أن أبدى لاعب الوسط أسفه واعتذاره عن تورطه في مشاجرة بين الثنائي عشية مباراة في الدور قبل النهائي لكأس آسيا.
وشارك سون أمام الأردن وهو يلف إصبعين في يده اليمنى بضمادة في خسارة منتخب كوريا الجنوبية 2-صفر، ما أدى لتمديد انتظار الفريق المستمر منذ 64 عامًا للحصول على لقبه الآسيوي الثالث وإقالة المدرب يورغن كلينسمان.
وأكد الاتحاد الكوري لكرة القدم في وقت لاحق تقريرًا لوسائل إعلام بريطانية يفيد بأن لي غادر عشاء الفريق مبكرًا مع بعض اللاعبين الأصغر سنًّا للعب تنس الطاولة؛ ما أدى إلى مشاجرة مع سون الذي اعتبر هذا العشاء فرصة للتواصل والوحدة قبل المباراة.
وأصيب سون مهاجم توتنهام هوتسبير بخلع في إصبعه أثناء التفريق بين اللاعبين.
وتعرض لي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، لانتقادات شديدة في كوريا الجنوبية حيث يظل سون اللاعب الأكثر شعبية في البلاد.
وقال سون في منشور على موقع "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "لقد أجرى كانغ-إن مراجعة صادقة لتصرفاته وقدم اعتذارًا مخلصًا لجميع لاعبي المنتخب الوطني بمن فيهم أنا.
"لمنع كانغ-إن من ارتكاب مثل هذه التصرفات الخاطئة مرة أخرى، سيتولى اللاعبون الكبار في المنتخب الوطني رعايته بشكل خاص لمساعدته على التطور والنضوج ليصبح شخصًا أفضل.
"يمر كانغ-إن بوقت عصيب منذ تلك الواقعة وأطلب منكم جميعًا أن تسامحوه بقلب كبير".
وفي منشور على "إنستغرام"، قال لي إنه سافر إلى لندن للاعتذار لسون شخصيًّا.
وأردف: "في ذلك اليوم، فعلت شيئًا لم يكن من المفترض أن أفعله أبدًا، على العشاء. بالنظر إلى الوراء مرة أخرى كان شيئًا لم يكن من المفترض أن أفعله أبدًا. وأنا نادم عليه بشدة.
"لقد وعدت الجميع بأن أتصرف بطريقة أكثر لباقة مع زملائي الأكبر سنًّا، وأود أن أشكرهم مرة أخرى على قبول اعتذاري".