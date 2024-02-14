انتهت بكسر إصبع سون.. الكشف عن تفاصيل مشادة بين لاعبي كوريا الجنوبية
كشفت صحيفة "ذا صن" عن تفاصيل مشادة وعراك بالأيدي نشبا في معسكر منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهة الأردن، خلال بطولة كأس آسيا 2023، التي اختتمت أخيرا بتتويج المنتخب القطري في المباراة النهائية أمام "النشامى".
وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، حيث خسرت كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.
وقالت "ذا صن"، في تقريرها، إن قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين تعرض لإصابة بكسر في إصبعه، بسبب مشادة قوية وقعت عشية المباراة.
وأشارت إلى أن الخلاف بدأ خلال تجمع لاعبي المنتخب الكوري لتناول وجبة العشاء ليلة المباراة، لكن اللاعبين الشباب انتهوا بسرعة من أجل الذهاب للعب "تحدي تنس الطاولة"؛ وهو الأمر الذي أثار ذلك غضب سون؛ لأنه يرى وجبة العشاء فرصة لتقوية العلاقات بين اللاعبين وطلب عودتهم للمائدة.
وأوضحت أن لاعب باريس سان جيرمان، لي كانغ إن، صاحب الـ22 عامًا، كان من بين أولئك اللاعبين الذين اختلف معهم سون.
وأكدت أنه بعد تبادل الكلمات بين الطرفين، اندلعت مشاجرة أدت إلى إصابة سون هيونغ، نجم توتنهام، بكسر في إصبعه.
وتحدث أحد المصادر للصحيفة، قائلا: "اندلع الخلاف من العدم، تناول عدد قليل من اللاعبين الأصغر سنًا الطعام بسرعة كبيرة وتركوا بقية الفريق للعب تنس الطاولة".
وأضاف: "طلب منهم سون العودة والجلوس، وهنا تفوه بعضهم بأشياء غير لائقة، في غضون ثوانٍ، امتد الخلاف بين اللاعبين إلى منطقة تناول الطعام، وتم فصل اللاعبين بعضهم عن بعض، لقد أصيب سون هيونغ في إصبعه بشدة وهو يحاول تهدئة الجميع".
وأُجبر سون على خوض مواجهة الأردن مع ربط اثنين من أصابع يده اليمنى ببعضهما، واستمر على هذا المنوال خلال مباراة توتنهام وبرايتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.