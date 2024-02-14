انتهت بكسر إصبع سون.. الكشف عن تفاصيل مشادة بين لاعبي كوريا الجنوبية

كشفت صحيفة "ذا صن" عن تفاصيل مشادة وعراك بالأيدي نشبا في معسكر منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهة الأردن، خلال بطولة كأس آسيا 2023، التي اختتمت أخيرا بتتويج المنتخب القطري في المباراة النهائية أمام "النشامى".

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، حيث خسرت كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

وقالت "ذا صن"، في تقريرها، إن قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين تعرض لإصابة بكسر في إصبعه، بسبب مشادة قوية وقعت عشية المباراة.