تشخيص إصابة زيزو نجم الزمالك

وكان فريق الزمالك حقق فوزاًعلى نظيره أبوسليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الإصابة عبارة عن "التواء في الكاحل" وهي إصابة بسيطة.

وأضاف: "الجهاز الطبي والفني فضلا منح زيزو الراحة عقب تعرضه للإصابة؛ من أجل تجهيزه للمباريات المُقبلة.