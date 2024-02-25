تشخيص إصابة زيزو نجم الزمالك
كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طبيعة إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض، التي تعرض لها خلال مباراة أبوسليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان فريق الزمالك حقق فوزاًعلى نظيره أبوسليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الإصابة عبارة عن "التواء في الكاحل" وهي إصابة بسيطة.
وأضاف: "الجهاز الطبي والفني فضلا منح زيزو الراحة عقب تعرضه للإصابة؛ من أجل تجهيزه للمباريات المُقبلة.
وسجل ناصر منسي هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على مضيفه أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية لكرة القدم اليوم الأحد.
وهذا الفوز الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز، بعد التعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.
ورفع الزمالك، الذي ضمن التأهل سابقا إلى دور الثمانية، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقي أبوسليم في المركز الثاني بتسع نقاط.