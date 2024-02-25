إصابة زيزو في مباراة الزمالك وأبوسليم وخروجه على نقالة (فيديو)
تعرض أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك لإصابة قوية في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.
وتدخل لاعب أبوسليم بعنف على زيزو؛ ليتعرض اللاعب المصري لإصابة قوية، خرج على إثرها على نقالة بعد أن فشل في المشي بسبب قوة الإصابة.
وقرر جوزيه غوميز مدرب الزمالك إخراج زيزو، ودخول محمود عبدالرازق شيكابالا بدلا منه، في بداية الشوط الثاني.
وكان الزمالك متقدمًا بهدف نظيف في الشوط الأول، لحظة خروج زيزو.
ويلعب الزمالك ضد أبوسليم، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الكونفدرالية، التي تقام في الوقت الحالي على ملعب 19 مايو 1956، بمدينة عنابة الجزائرية.