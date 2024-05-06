بعد تدمير مستقبله الكروي.. بوغبا يتجه لهذه المهنة

وعوقب بوغبا بالإيقاف لمدة 4 أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات، في وقت سابق من الموسم الحالي بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة، ولعب 52 دقيقة فقط هذا الموسم في مشاركتين فقط في الدوري الإيطالي.

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن بوغبا سيظهر في فيلم فرنسي يحمل اسم "4 Zéros" للمخرج فابيان أونتينينتي.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن بوغبا سيشارك في الفيلم كمُعلم للاعبي كرة القدم الشباب، حي تواجد اللاعب الفرنسي في الضواحي الغربية بباريس لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي سيعرض في أبريل 2025.

وأوضحت الصحيفة أن النجم بوغبا أثار إعجاب طاقم العمل بعفويته وبساطته، كما إنه بدا مرتاحًا ومبتسمًا للغاية أمام الكاميرا.