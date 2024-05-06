بعد تدمير مستقبله الكروي.. بوغبا يتجه لهذه المهنة
قد يتجه الفرنسي بول بوغبا نجم نادي يوفنتوس "الممنوع من ممارسة كرة القدم"، إلى مهنة جديدة، بعد إيقافه عن لعب الكرة، بسبب مخالفته لوائح المنشطات.
وعوقب بوغبا بالإيقاف لمدة 4 أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات، في وقت سابق من الموسم الحالي بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة، ولعب 52 دقيقة فقط هذا الموسم في مشاركتين فقط في الدوري الإيطالي.
ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن بوغبا سيظهر في فيلم فرنسي يحمل اسم "4 Zéros" للمخرج فابيان أونتينينتي.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن بوغبا سيشارك في الفيلم كمُعلم للاعبي كرة القدم الشباب، حي تواجد اللاعب الفرنسي في الضواحي الغربية بباريس لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي سيعرض في أبريل 2025.
وأوضحت الصحيفة أن النجم بوغبا أثار إعجاب طاقم العمل بعفويته وبساطته، كما إنه بدا مرتاحًا ومبتسمًا للغاية أمام الكاميرا.
وينتهي عقد بوغبا مع يوفنتوس في 2026، ويتلقّى 8 ملايين يورو سنويًّا، ومع ذلك كان بوغبا يتلقى راتبًا قدره 4200 يورو سنويًّا خلال فترة إيقافه بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس قد يسعى إلى إنهاء عقد اللاعب الفرنسي من جانب واحد بعد العقوبة.
وعاد بوغبا ليوفنتوس في 2022 في صفقة انتقال حر، علمًا بأنه سبق أن لعب ليوفنتوس بين 2012 و2016 قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.
وخلال 190 مباراة شارك فيها بوغبا مع يوفنتوس سجل اللاعب الفرنسي 34 هدفًا، وصنع 41.