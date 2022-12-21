ميشيل ديلغادو يسجل هدفًا بمهارة مذهلة في مباراة الهلال والاتفاق (فيديو)
أحرز ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي هدفًا بمهرة فردية مذهلة، في مباراة فريقه ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين، اليوم الأربعاء، والتي شهدت فوز "الزعيم" برباعية نظيفة.
وفاز الهلال 4-صفر على الاتفاق ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
وفي الدقيقة 93 استلم ديلغادو الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ أكثر من مدافع ثم راوغ حارس الاتفاق، وأودع الكرة في الشباك بعد فاصل من المهارات الرائعة.
وخطف الهلال تذكرة الصعود لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الاتفاق برباعية نظيفة اليوم الأربعاء.
وحسم بطل آسيا المهمة سريعًا بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عبر أوديون إيغالو ومحمد البريك، الذي صنع الهدف الأول، ولوتشيانو فييتو.
واضطر الاتفاق لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مهاجمه التونسي نعيم السليتي.
وأضاف ميشيل الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة للشوط الثاني، لينتظر فريق المدرب رامون دياز مواجهة الفتح أو الطائي.