ميشيل ديلغادو يسجل هدفًا بمهارة مذهلة في مباراة الهلال والاتفاق (فيديو)

أحرز ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي هدفًا بمهرة فردية مذهلة، في مباراة فريقه ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين، اليوم الأربعاء، والتي شهدت فوز "الزعيم" برباعية نظيفة.

وفاز الهلال 4-صفر على الاتفاق ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وفي الدقيقة 93 استلم ديلغادو الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ أكثر من مدافع ثم راوغ حارس الاتفاق، وأودع الكرة في الشباك بعد فاصل من المهارات الرائعة.