الهلال يحسم مصير ميشيل ديلغادو مع الفريق خلال الموسم الجديد

نفى مصدر مسؤول في نادي الهلال السعودي تلقي الإدارة أي عرض من أجل التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق فى الأول من يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن الهلال ليست لديه النية في التفريط باللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن ديلغادو يملك عقدًا ساريًا مع الفريق حتى 2025، مشددًا على أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي مع أي نادٍ برازيلي أو غيره.

وكان الأرجنتيني رامون دياز استبعد ديلغادو من قائمة الفريق، التي خاضت لقاء الباطن، بعد استئناف منافسات دوري روشن السعودي، وذلك لاستكمال اللاعبين الأجانب السبعة في الهلال، ورغبة المدرب في التغيير بين الأجانب ومنح اللاعب الفرصة في المباريات المقبلة.