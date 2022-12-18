الهلال يحسم مصير ميشيل ديلغادو مع الفريق خلال الموسم الجديد
نفى مصدر مسؤول في نادي الهلال السعودي تلقي الإدارة أي عرض من أجل التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق فى الأول من يناير المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن الهلال ليست لديه النية في التفريط باللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن ديلغادو يملك عقدًا ساريًا مع الفريق حتى 2025، مشددًا على أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي مع أي نادٍ برازيلي أو غيره.
وكان الأرجنتيني رامون دياز استبعد ديلغادو من قائمة الفريق، التي خاضت لقاء الباطن، بعد استئناف منافسات دوري روشن السعودي، وذلك لاستكمال اللاعبين الأجانب السبعة في الهلال، ورغبة المدرب في التغيير بين الأجانب ومنح اللاعب الفرصة في المباريات المقبلة.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن ديلغادو وافق على الانضمام لنادي غريميو البرازيلي، ولكن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تعمل أوَّلًا لحل أزمة منع التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية.
يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
وأبدت العديد من الأندية البرازيلية سابقًا اهتمامها بلاعب الهلال مثل: كورينثيانز، وساو باولو، وفلامنغو، وبوتافوغو.
وانتقل ميشيل، صاحب الـ26 عامًا، إلى الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، إذ يجيد ديلغادو اللعب في جميع مراكز الهجوم، وسجل مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف وقدَّم 4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة خاضها برفقة الفريق.
ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ليرحل بعدها إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وأسهم فى 15 تمريرة حاسمة.
وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزًا 21 هدفًا وصنع لزملائه 10 أخرى.
وتوج اللاعب البرازيلي بـ3 بطولات مع فلامنغو، وهى السود أمريكانا موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.