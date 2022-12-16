إيغالو يعتذر لجماهير الهلال (فيديو)

اعتذر النيجيري إيغالو مهاجم نادي الهلال السعودي، بعد إحرازه لهدف فريقه الثاني في شباك الباطن، في مباراة الفريقين في الجولة التاسعة من دوري روشن.

وأهدر إيغالو ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد أن نجح كامبانيا حارس الباطن في التصدي لها.

وجاء الرد في الدقيقة 79 بعد أن أحرز إيغالو هدفًا عالميًا بكعب قدمه، ليشير إلى جماهير فريقه بالاعتذار على إهداره ركلة الجزاء.