إيغالو يعتذر لجماهير الهلال (فيديو)
بعد إهدار ركلة جزاء
اعتذر النيجيري إيغالو مهاجم نادي الهلال السعودي، بعد إحرازه لهدف فريقه الثاني في شباك الباطن، في مباراة الفريقين في الجولة التاسعة من دوري روشن.
وأهدر إيغالو ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد أن نجح كامبانيا حارس الباطن في التصدي لها.
وجاء الرد في الدقيقة 79 بعد أن أحرز إيغالو هدفًا عالميًا بكعب قدمه، ليشير إلى جماهير فريقه بالاعتذار على إهداره ركلة الجزاء.
أحرز إيغالو هدفًا عالميًا بكعب قدمه، ليشير إلى جماهير فريقه بالاعتذار على إهداره ركلة الجزاء.
واستقبل الهلال، نظيره الباطن ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.
ونجح الهلال في الفوز بآخر مبارياته قبل فترة التوقف، على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 17.
على الجانب الآخر الباطن هذا الموسم يعاني بشكل واضح، إذ يتذيل ترتيب الدوري، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية.