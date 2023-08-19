تسريب كواليس الاجتماع المتوتر بين ناصر الخليفي ومبابي

وكان هذا قبل أن تهدأ الأجواء بين الطرفين حيث يستعد مبابي للمشاركة في مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي بعد منعه من المشاركة في الجولة الأولى أمام لوريان.

وتفجر الغضب بين مبابي وباريس سان جيرمان بعدما أعلن اللاعب في يونيو الماضي أنه لن يفعّل بند تجديد العقد مع الفريق حتى يونيو 2025.

وما زاد غضب باريس سان جيرمان أن مبابي قال إنه لا يريد الرحيل هذا الصيف، وإنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل، ما يعني رحيله مجانا بنهاية عقده في 30 يونيو 2024.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ردا على ذلك: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".