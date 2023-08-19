تسريب كواليس الاجتماع المتوتر بين ناصر الخليفي ومبابي
كشفت صحيفة "ليكيب" تفاصيل اجتماع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع ناصر الخليفي رئيس النادي.
وكشفت الصحيفة عن لقاء متوتر للغاية بين ناصر الخليفي ومبابي، يوم 8 أغسطس.
وأوضحت أن ناصر الخليفي قال لمبابي: "سترى! لن تلعب مرة أخرى، ولن نستسلم".
ورد مبابي: "سأرى؟ لكن ماذا سأرى؟ ستكون الرئيس الوحيد الذي لن يجعلني ألعب".
وكان هذا قبل أن تهدأ الأجواء بين الطرفين حيث يستعد مبابي للمشاركة في مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي بعد منعه من المشاركة في الجولة الأولى أمام لوريان.
وتفجر الغضب بين مبابي وباريس سان جيرمان بعدما أعلن اللاعب في يونيو الماضي أنه لن يفعّل بند تجديد العقد مع الفريق حتى يونيو 2025.
وما زاد غضب باريس سان جيرمان أن مبابي قال إنه لا يريد الرحيل هذا الصيف، وإنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل، ما يعني رحيله مجانا بنهاية عقده في 30 يونيو 2024.
وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ردا على ذلك: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".
وبعد ذلك استبعد باريس سان جيرمان مبابي من المشاركة في الجولة الآسيوية ومنعه من التدرب مع لاعبي الفريق الأول قبل استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة لوريان.
ويرتبط مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، بالانتقال إلى ريال مدريد، وكان قريبا من تحقيق حلمه صيف 2022، في صفقة انتقال حر.
لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع مبابي بالتجديد حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب تمديد العقد حتى 2025.
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان في 2017 بنظام الإعارة، قبل أن ينتقل للفريق بشكل دائم بعد عام مقابل 180 مليون يورو.
وسجل مبابي 212 هدفا وصنع 98 في 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وبات الهداف التاريخي للفريق، وقد نال جائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم.