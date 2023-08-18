حقيقة اتفاق ريال مدريد مع مبابي للتوقيع لـ"الملكي" صيف 2024
حسمت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية حقيقة وجود اتفاق بين كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان وريال مدريد، يقضي برحيل المهاجم الشاب إلى الفريق الملكي عام 2024.
وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن مبابي اتفق مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على ارتداء قميص الميرينغي في سوق انتقالات صيف 2024، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
كما زعمت تقارير أخرى أن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، على أن يسمح له النادي بالانتقال لريال مدريد صيف 2024 بمقابل مادي وليس مجانا.
ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن النجم الفرنسي ليس لديه اتفاق مع ريال مدريد للرحيل إليه عام 2024.
وقالت الصحيفة، المقربة من النادي الباريسي، إن مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، سواء بالرحيل هذا الصيف، أو الرحيل مجاناً في 2024، أو تجديد عقده.
وأضافت: "يمكن أن يبقى كيليان مبابي في باريس سان جيرمان حتى بعد ذلك الموسم. إنه يحب مشروع النادي الجديد، لكن لا يوجد قرار بعد".
واختتمت: "يعرف كيليان مبابي مدى سوء صورته العامة إذا ترك باريس سان جيرمان مجانًا".
وعاد مبابي لتدريبات سان جيرمان مؤخراً بعد استبعاده من المباراة الافتتاحية للموسم الجديد في الدوري الفرنسي الأول ضد لوريان.
وشوهد هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية خلال مباراة التعادل السلبي مع لوريان من المدرجات، إلى جانب الوافد الجديد عثمان ديمبيلي المُتوج بكأس العالم، الذي أكمل انتقاله من برشلونة مقابل 50.4 مليون يورو (55 مليون دولار).
ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على تولوز يوم السبت، لحساب المرحلة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي.