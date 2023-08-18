حقيقة اتفاق ريال مدريد مع مبابي للتوقيع لـ"الملكي" صيف 2024

وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن مبابي اتفق مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على ارتداء قميص الميرينغي في سوق انتقالات صيف 2024، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

كما زعمت تقارير أخرى أن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، على أن يسمح له النادي بالانتقال لريال مدريد صيف 2024 بمقابل مادي وليس مجانا.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن النجم الفرنسي ليس لديه اتفاق مع ريال مدريد للرحيل إليه عام 2024.

وقالت الصحيفة، المقربة من النادي الباريسي، إن مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، سواء بالرحيل هذا الصيف، أو الرحيل مجاناً في 2024، أو تجديد عقده.

وأضافت: "يمكن أن يبقى كيليان مبابي في باريس سان جيرمان حتى بعد ذلك الموسم. إنه يحب مشروع النادي الجديد، لكن لا يوجد قرار بعد".

واختتمت: "يعرف كيليان مبابي مدى سوء صورته العامة إذا ترك باريس سان جيرمان مجانًا".