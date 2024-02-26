من تكفل بمُقدَّم عقد فيصل أبو شنب مع الفيصلي؟

وكان "أبو شنب" قد لعب ضمن فرق الفئات العمرية للفيصلي، قبل أن يغادره ويتوجه إلى شباب الأردن.

وكان "أبو شنب" قد فسخ عقده مع شباب الأردن، لينضم إلى الفيصلي في صفقة انتقال حر.

ولعب "أبو شنب" للمنتخب الأولمبي الأردني الذي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في قطر خلال أبريل المقبل.