من تكفل بمُقدَّم عقد فيصل أبو شنب مع الفيصلي؟

من تكفل بمُقدَّم عقد فيصل أبو شنب مع الفيصلي؟
حصل نادي الفيصلي الأردني، على توقيع الظهير الأيسر فيصل أبو شنب، مساء اليوم الأحد، في صفقة لمدة موسم ونصف.
وقال النادي الأردني في بيان رسمي: "أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع اللاعب فيصل أبو شنب، حيث سينضم لصفوف الزعيم لمدة موسم ونصف".
وأضاف: "تكفَّل أعضاء مجلس الإدارة السيد أحمد الوريكات، والدكتور زياد الحجاج، والسيد فراس الحياصات، بدفع مُقدَّم عقد اللاعب".
وكان "أبو شنب" قد لعب ضمن فرق الفئات العمرية للفيصلي، قبل أن يغادره ويتوجه إلى شباب الأردن.
وكان "أبو شنب" قد فسخ عقده مع شباب الأردن، لينضم إلى الفيصلي في صفقة انتقال حر.
ولعب "أبو شنب" للمنتخب الأولمبي الأردني الذي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في قطر خلال أبريل المقبل.