استقالة جمال أبو عابد من تدريب الفيصلي الأردني

اتخذ جمال أبو عابد قرارا بالاستقالة من تدريب فريق الفيصلي الأردني، إثر خسارة الفريق أمام نظيره الوحدات في كأس السوبر.

ووفقا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس" عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم السبت، سيتولى حسونة الشيخ مهمة الإشراف على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وتوج أمس فريق الوحدات بطلا لكأس السوبر للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما جدد فوزه إيابا على الفيصلي بهدف دون رد، حيث انتصر الوحدات ذهابا بهدفين لهدف.