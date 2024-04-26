عليه الانتباه.. "تغيير إستراتيجي" قد يدمر انتقال صلاح إلى الاتحاد

نشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا حذرت فيه المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي يرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وحاول نادي الاتحاد بقوة التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، لكن ليفربول ومدربه يورغن كلوب وقفا بثبات أمام جميع محاولات العميد.

ورفض ليفربول عرضًا شفهيًا بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لصلاح من الاتحاد في نهاية فترة سوق الانتقالات الصيف الماضي.

ووفقًا للشبكة، فإن تغيير إستراتيجية انتقالات الدوري السعودي للمحترفين قد تؤثر على أي تحرك محتمل لصلاح.

وأوضحت أنه من المقرر أن تتغير إستراتيجية الانتقالات الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين في الصيف مع التركيز على التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم العام الماضي.