عليه الانتباه.. "تغيير إستراتيجي" قد يدمر انتقال صلاح إلى الاتحاد
نشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا حذرت فيه المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي يرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وحاول نادي الاتحاد بقوة التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، لكن ليفربول ومدربه يورغن كلوب وقفا بثبات أمام جميع محاولات العميد.
ورفض ليفربول عرضًا شفهيًا بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لصلاح من الاتحاد في نهاية فترة سوق الانتقالات الصيف الماضي.
ووفقًا للشبكة، فإن تغيير إستراتيجية انتقالات الدوري السعودي للمحترفين قد تؤثر على أي تحرك محتمل لصلاح.
وأوضحت أنه من المقرر أن تتغير إستراتيجية الانتقالات الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين في الصيف مع التركيز على التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم العام الماضي.
وذكرت الشبكة أنه لم يعد يُنظر إلى التعاقد مع اللاعبين الذين يقتربون من نهاية حياتهم المهنية على أنه مستدام مع عدم رغبة الدوري السعودي في أن يُنظر إليه على أنه "دار تقاعد" للاعبين "المسنين".
وقالت "سكاي سبورتس" إنه إذا كان محمد صلاح يريد اللعب في السعودية فإنه كلما طالت فترة مغادرته قلّ احتمال أن يدفع أي نادٍ رسومًا كبيرة مقابله.
وينتهي عقد صلاح في أنفيلد، في يونيو 2025، ما يعني أن صيف 2024 قد يكون حاسمًا في مستقبل اللاعب الذي سيبلغ 32 عامًا في يونيو المقبل.
وأكدت الشبكة أنه من الواضح أن أندية الدوري السعودي تظل مهتمة بالتعاقد مع صلاح ولكن فقط إذا كان يريد الانتقال للدوري السعودي.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الصفقات الداخلية بين الأندية السعودية مع تطور الدوري.
يشار إلى أن محمد صلاح سجل 24 هدفًا، وصنع 13 في 40 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.