يجب أن يغادر ليفربول فورا.. نجم إنجلترا يهاجم محمد صلاح ويساند كلوب

واستأثر السجال الحاد بين كلوب وصلاح باهتمام واسع في الصحف البريطانية، فيما هاجم عدد من لاعبي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابقين اللاعب المصري بطريقة لاذعة.

وعلق النجم السابق لمنتخب إنجلترا، بيتر كراوش على الحادثة بالقول إن صلاح يجب أن يغادر ليفربول فورا عقب الخلاف الذي حدث مع مدربه كلوب.

وتلاشت آمال ليفربول بشكل كبير في المراهنة على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد التعادل 2-2، ليهدر رفاق صلاح 5 نقاط كاملة في آخر مباراتين.

وقال كراوش، الذي حمل قميص ليفربول في 134 مباراة بين عامي 2005 و2008: "لا أعتقد أن ما حدث يبدو جيدا للنادي، محمد صلاح شارك أساسيا في معظم مباريات ليفربول، وعادة ما يكون غاضبا عندما يتواجد على مقاعد البدلاء، لا أحد يحب أن يحدث هذا الأمر بين المدرب ونجم الفريق، هذه الأشياء يجب أن تكون خلف الأبواب المغلقة وليست علنية، أعتقد أن صلاح سيغادر، والأفضل أن يفعل ذلك فورا".

وقال: "لقد كان (صلاح) أحد أفضل اللاعبين الذين رأيناهم في الدوري الإنجليزي، ولم يكن أقل من رائع بالنسبة لليفربول، لكن مستواه انخفض بشكل كبير هذا الموسم".