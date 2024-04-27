يجب أن يغادر ليفربول فورا.. نجم إنجلترا يهاجم محمد صلاح ويساند كلوب
لا تزال المشادة التي حدثت بين هداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب تثير الكثير من ردود الأفعال، وذلك بعد أن دخل عدد من نجوم إنجلترا ولاعبو ليفربول السابقون للحديث عن ما وصفته الصحف البريطانية بالشرارة القوية لأزمة صلاح وكلوب.
وقبل نحو 10 دقائق من نهاية مباراة ليفربول ووست هام، السبت ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أقحم الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، محمد صلاح، لكن الأخير وقبل دخوله توجه ببعض العبارات لمدربه حيث رصدت الكاميرات مشادة كلامية ساخنة بين الرجلين قبل نزول المهاجم المصري، ويبدو أنهما كان يتحدثان عن الهدف.
واستأثر السجال الحاد بين كلوب وصلاح باهتمام واسع في الصحف البريطانية، فيما هاجم عدد من لاعبي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابقين اللاعب المصري بطريقة لاذعة.
وعلق النجم السابق لمنتخب إنجلترا، بيتر كراوش على الحادثة بالقول إن صلاح يجب أن يغادر ليفربول فورا عقب الخلاف الذي حدث مع مدربه كلوب.
وتلاشت آمال ليفربول بشكل كبير في المراهنة على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد التعادل 2-2، ليهدر رفاق صلاح 5 نقاط كاملة في آخر مباراتين.
وقال كراوش، الذي حمل قميص ليفربول في 134 مباراة بين عامي 2005 و2008: "لا أعتقد أن ما حدث يبدو جيدا للنادي، محمد صلاح شارك أساسيا في معظم مباريات ليفربول، وعادة ما يكون غاضبا عندما يتواجد على مقاعد البدلاء، لا أحد يحب أن يحدث هذا الأمر بين المدرب ونجم الفريق، هذه الأشياء يجب أن تكون خلف الأبواب المغلقة وليست علنية، أعتقد أن صلاح سيغادر، والأفضل أن يفعل ذلك فورا".
وقال: "لقد كان (صلاح) أحد أفضل اللاعبين الذين رأيناهم في الدوري الإنجليزي، ولم يكن أقل من رائع بالنسبة لليفربول، لكن مستواه انخفض بشكل كبير هذا الموسم".
وتابع كراوش: "مغادرة محمد صلاح قد تناسب كلا الطرفين، سيكون من المناسب للاعب أن يرحل، وأيضا لليفربول من أجل استثمار الأموال التي سيحصل عليها النادي من عملية بيعه".
ويستعد يورغن كلوب للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد ما يقارب 8 سنوات مع الفريق حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020، ودوري أبطال أوروبا قبل ذلك بعام.
وفي المقابل ارتبط اسم محمد صلاح (31 عاما) بالعديد من الأندية السعودية، لكنه لم يفصح عن مصيرة مع ليفربول الذي يرتبط به حتى يونيو 2025.