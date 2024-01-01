تقارير: الزمالك يفاوض الجزائري الطيب المزياني مهاجم الأفريقي التونسي

ونشر موقع (foot24) التونسي تقريرًا قال فيه إن الجزائري الطيب المزياني، دخل ضمن حسابات نادي الزمالك، حال نجاح النادي في رفع عقوبة إيقاف القيد.

وقال الموقع في تقريره إن بعض الوكلاء تواصلوا مع المهاجم الجزائري، من أجل التأكيد على رغبة الزمالك في ضم اللاعب بعد التأكد من رفع القيد.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد؛ بسبب عدم دفع مستحقات فريق سبورتنغ لشبونة.

وأشار أيضًا إلى أن فريق مولودية الجزائر ينافس الزمالك على ضم الطيب المزياني، بعدما قدم عرضا مغريا للاعب بحصوله على 700 ألف دولار كراتب سنوي.