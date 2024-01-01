تقارير: الزمالك يفاوض الجزائري الطيب المزياني مهاجم الأفريقي التونسي
كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الزمالك المصري يسعى لضم الجزائري الطيب المزياني، مهاجم فريق الأفريقي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونشر موقع (foot24) التونسي تقريرًا قال فيه إن الجزائري الطيب المزياني، دخل ضمن حسابات نادي الزمالك، حال نجاح النادي في رفع عقوبة إيقاف القيد.
وقال الموقع في تقريره إن بعض الوكلاء تواصلوا مع المهاجم الجزائري، من أجل التأكيد على رغبة الزمالك في ضم اللاعب بعد التأكد من رفع القيد.
ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد؛ بسبب عدم دفع مستحقات فريق سبورتنغ لشبونة.
وأشار أيضًا إلى أن فريق مولودية الجزائر ينافس الزمالك على ضم الطيب المزياني، بعدما قدم عرضا مغريا للاعب بحصوله على 700 ألف دولار كراتب سنوي.
وانضم المهاجم الجزائري لصفوف الأفريقي التونسي، في بداية الموسم الجاري، وشارك في 10 مباريات.
وسجل صاحب الـ27 عاما 3 أهداف، بواقع اثنين في الدوري التونسي، وآخر بالكونفدرالية الأفريقية.
ولعب الطيب المزياني في نادي باردو الفرنسي عام 2014، ثم انتقل إلى لوهافر الفرنسي في 2017، ثم عاد مرة أخرى لبارد.
ولم يستمر المهاجم الجزائري في باردو كثيرًا حيث انتقل إلى الترجي التونسي في 2018 وظل مع الفريق حتى 2020.
وظل الطيب المزياني 3 أشهر بدون نادٍ، قبل الانضمام للنجم الساحلي، ثم أبها السعودي في يناير 2022 وأخيرًا استقر في النادي الأفريقي.