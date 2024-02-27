زيدان يكشف ملامح وجهته التدريبية القادمة
كشف المدرب زين الدين زيدان أن أوان عودته للتدريب بعد أكثر من ثلاث سنوات من الراحة سيكون أمرًا يدعو إلى السعادة بحسب ما أوردته تقارير إخبارية إيطالية.
وتحدث نجم منتخب فرنسا السابق وبطل العالم 1998 خلال حضوره حفل إطلاق الفيلم الوثائقي المخصص للمدرب الإيطالي مارسيلو ليبي، عن مستقبله التدريبي، مضيفًا أنه لا يمانع العودة للتدريب قريبًا من بوابة نادي يوفنتوس الفريق الذي عرف معه النجاح لاعبًا بين عامي 1996 و2001.
وإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية عودته إلى إيطاليا، لم يستبعد نجم يوفنتوس السابق ذلك الاحتمال قائلًا: "أي شيء يمكن أن يحدث سيكون أمرًا جيدًا.. لا استعجل العودة لكن لِمَ لا؟".
ومنذ رحيله عن الجهاز الفني لريال مدريد في عام 2021، يأخذ زين الدين زيدان، الذي لا يعاني من نقص في العروض، وقته.
وبعد نهاية عقده مع ريال مدريد، لم يتولَّ زيدان أيَّ منصب تدريبي رغم العروض الكثيرة التي وصلته والتقارير التي تحدثت عن اتفاقات وشيكة مع أندية أوروبية كبرى وحتى منتخبات.
وقال زيدان الذي اقتصرت تجربته التدريبية منذ اعتزاله اللعب، على تولى خطة مدرب مساعد ثم مدرب أول للفريق الملكي: "لِم لا أعود إلى الجلوس على مقاعد البدلاء مرة أخرى.. لا أعلم أين سأكون ولكن العودة ستسعدني بالتأكيد".
وعقب اعتزاله اللعب من بوابة ريال مدريد، تولى زيدان منصب المدرب المساعد لكارلو أنشيلوتي في الفريق الملكي، وذلك عامي 2013 و 2014 قبل أن يشرف على الفريق الرديف للميرينغي.
وفي العام 2016 حظي بشرف تدريب الريال وتوج معه بدوري أبطال أوروبا في العام نفسه، قبل أن يكرر الإنجاز ذاته في 2017 و 2018 محققًا ثلاثة ألقاب متتالية بأمجاد الكؤوس الاوروبية.
كما قاد الريال الذي كان يضم كتيبة من النجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو آنذاك، إلى التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عامي 2017 و 2018.
وفي شهر مارس/ آذار 2019 جدد النجم ذو الأصول الجزائرية العهد مع الفريق الملكي وقاده لإحراز لقب الدوري الإسباني قبل أن يغادر منصبه مع نهاية عقده في موسم 2020- 2021.
وتم ترشيح اسم زيدان مؤخرًا لتدريب بايرن ميونخ الألماني، وتردد أنه لا يمانع أيضًا.