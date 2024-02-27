زيدان يكشف ملامح وجهته التدريبية القادمة 

وإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية عودته إلى إيطاليا، لم يستبعد نجم يوفنتوس السابق ذلك الاحتمال قائلًا: "أي شيء يمكن أن يحدث سيكون أمرًا جيدًا.. لا استعجل العودة لكن لِمَ لا؟".

ومنذ رحيله عن الجهاز الفني لريال مدريد في عام 2021، يأخذ زين الدين زيدان، الذي لا يعاني من نقص في العروض، وقته.

وبعد نهاية عقده مع ريال مدريد، لم يتولَّ زيدان أيَّ منصب تدريبي رغم العروض الكثيرة التي وصلته والتقارير التي تحدثت عن اتفاقات وشيكة مع أندية أوروبية كبرى وحتى منتخبات.

وقال زيدان الذي اقتصرت تجربته التدريبية منذ اعتزاله اللعب، على تولى خطة مدرب مساعد ثم مدرب أول للفريق الملكي: "لِم لا أعود إلى الجلوس على مقاعد البدلاء مرة أخرى.. لا أعلم أين سأكون ولكن العودة ستسعدني بالتأكيد".

وعقب اعتزاله اللعب من بوابة ريال مدريد، تولى زيدان منصب المدرب المساعد لكارلو أنشيلوتي في الفريق الملكي، وذلك عامي 2013 و 2014 قبل أن يشرف على الفريق الرديف للميرينغي.