زيدان عن بيلينغهام: يفعل أشياء لا تصدق
كال زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، المديح للاعب الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، والذي يقدم موسمًا رائعًا مع الفريق الملكي.
ليس سرا أن نجم ريال مدريد الشاب يعشق أسطورة النادي زين الدين زيدان، حيث قال لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا سابقًا إن زيدان مثله الأعلى، وعند وصوله إلى النادي في الصيف الماضي، اختار بيلينغهام ارتداء القميص رقم 5، الذي تألق به زيدان وأبدع خلال فترة وجوده في سانتياغو برنابيو.
ولكن الآن، نجد أن زيدان نفسه أصبح من كبار المعجبين باللاعب الشاب، حيث أشاد المدرب الفرنسي باللاعب الإنجليزي، ووصفه بأنه موهبة لا تصدق بينما اعترف بأنه معجب باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.
وفي حديثه إلى صحيفة (AS)، قال زيدان: "بيلينغهام لاعب لا يصدق.. إنه يقوم بأشياء لا تصدق. أنا من أشد المعجبين به".
وأضاف: "كان بإمكانك تخمين ما كان سيقدمه، ولكن بعد مستواه الرائع ضرب اللاعب الشاب بكل الإحصائيات عرض الحائط، وتفوق على ما كان متوقعا أن يقدمه".
واختتم الأسطورة الفرنسية: "على أية حال، أنا الآن أريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذا كل ما أتمناه له".
بيلينغهام مصاب حاليًا
بعد تسجيله ثنائية أمام جيرونا، يوم السبت الماضي، رفع بيلينغهام رصيده هذا الموسم إلى 20 هدفًا في جميع المسابقات.
وغادر بيلينغهام الملعب في الدقيقة 57 في فوز ريال مدريد 4/0 على جيرونا، يوم السبت الماضي، بعد أن سجل هدفين.
وقال ريال مدريد إنه تم تشخيص إصابة الدولي الإنجليزي بالتواء شديد في الكاحل الأيسر، وذكرت صحيفة "ماركا" أن مدة غياب بيلينغهام ستكون أسبوعين على الأقل؛ ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزيغ في الذهاب، بينما يسعى للحاق بمواجهة الإياب.