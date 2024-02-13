زيدان عن بيلينغهام: يفعل أشياء لا تصدق

ليس سرا أن نجم ريال مدريد الشاب يعشق أسطورة النادي زين الدين زيدان، حيث قال لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا سابقًا إن زيدان مثله الأعلى، وعند وصوله إلى النادي في الصيف الماضي، اختار بيلينغهام ارتداء القميص رقم 5، الذي تألق به زيدان وأبدع خلال فترة وجوده في سانتياغو برنابيو.

ولكن الآن، نجد أن زيدان نفسه أصبح من كبار المعجبين باللاعب الشاب، حيث أشاد المدرب الفرنسي باللاعب الإنجليزي، ووصفه بأنه موهبة لا تصدق بينما اعترف بأنه معجب باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وفي حديثه إلى صحيفة (AS)، قال زيدان: "بيلينغهام لاعب لا يصدق.. إنه يقوم بأشياء لا تصدق. أنا من أشد المعجبين به".

وأضاف: "كان بإمكانك تخمين ما كان سيقدمه، ولكن بعد مستواه الرائع ضرب اللاعب الشاب بكل الإحصائيات عرض الحائط، وتفوق على ما كان متوقعا أن يقدمه".

واختتم الأسطورة الفرنسية: "على أية حال، أنا الآن أريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذا كل ما أتمناه له".