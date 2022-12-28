جون سينا يعود للحلبة في عرض سماكداون الأخير في 2022
سيعود جون سينا أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE للحلبة لأول مرة هذا العام في العرض الأخير لسماكداون في 2022 يوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ولم يصارع سينا على الإطلاق في عام 2022، وستسمح له مباراته إلى جوار كيفن أوينز بمواصلة مسيرته لسنوات متتالية في الحلبة ، والتي بدأت عام 1999.
وبسبب انشغاله في أعماله السينمائية في هوليوود ابتعد سينا عن حلبات WWE التي كانت تخطط لمشاركته في راسلمانيا 39 الشهر الماضي لكنه غاب عن اخر عرضين راسلمانيا.
ومن المتوقع أن تحطم شركة WWE كل الأرقام القياسية مع عودة سينا للحلبة في فريق واحد مع أوينز ضد سامي زين ورومان رينز.
وبدأ أوينز مسيرته المهنية في WWE كمنافس شرس لجون سينا، لكنه سيكون معه فريقا ضد سامي زين ورومان رينز في عرض سماكداون.
وقال أوينز في بودكاست Cheap Heat عن زميله في عرض سماكداون "رأيت في جون سينا ما كنت أنا عليه. الآن نصل إلى أن نكون في فريق واحد في آخر مواجهة عنيفة في العام ، إنه مجرد شيء آخر يمكنني إضافته إلى قائمة التجارب التي مررت بها في WWE والتي هي خيالية بالفعل وأنا ممتن جدًا لها".
وستكون هذه أول مباراة لـ سينا منذ سمرسلام 2021 ، عندما خسر أمام "Tribal Chief" في نهاية مباراة مثيرة. وفي الواقع ، كان "تريبل إتش" رئيس شركة المصارعة الحرة للمحترفين قد اتصل به بالفعل لإقناعه بالمشاركة في راسلمانيا 39.
لكنه في النهاية سيخوض جون سينا الحدث الرئيسي في عرض سماكداون الأخير هذا العام بعد موافقته على التحالف مع كيفن أوينز لمواجهة بطل WWE يونيفرسال الأوحد رومان رينز وسامي زين.
ونجح جون سينا أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE في السير على خطى زميله الأسطورة ومنافسه السابق دواين "ذا روك" في انتقاله من المصارعة الحرة إلى عالم هوليوود.
وبدأ "جون سينا" البالغ من العمر 45 عامًا مسيرته مع المصارعة في 1999، وقد تمكَّن الممثل والمصارع الأمريكي من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكثر شخص تمكن من تحقيق أمنيات أشخاص آخرين عبر العالم.