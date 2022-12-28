جون سينا يعود للحلبة في عرض سماكداون الأخير في 2022

وبسبب انشغاله في أعماله السينمائية في هوليوود ابتعد سينا عن حلبات WWE التي كانت تخطط لمشاركته في راسلمانيا 39 الشهر الماضي لكنه غاب عن اخر عرضين راسلمانيا.

ومن المتوقع أن تحطم شركة WWE كل الأرقام القياسية مع عودة سينا للحلبة في فريق واحد مع أوينز ضد سامي زين ورومان رينز.

وبدأ أوينز مسيرته المهنية في WWE كمنافس شرس لجون سينا، لكنه سيكون معه فريقا ضد سامي زين ورومان رينز في عرض سماكداون.

وقال أوينز في بودكاست Cheap Heat عن زميله في عرض سماكداون "رأيت في جون سينا ما كنت أنا عليه. الآن نصل إلى أن نكون في فريق واحد في آخر مواجهة عنيفة في العام ، إنه مجرد شيء آخر يمكنني إضافته إلى قائمة التجارب التي مررت بها في WWE والتي هي خيالية بالفعل وأنا ممتن جدًا لها".

وستكون هذه أول مباراة لـ سينا منذ سمرسلام 2021 ، عندما خسر أمام "Tribal Chief" في نهاية مباراة مثيرة. وفي الواقع ، كان "تريبل إتش" رئيس شركة المصارعة الحرة للمحترفين قد اتصل به بالفعل لإقناعه بالمشاركة في راسلمانيا 39.

لكنه في النهاية سيخوض جون سينا الحدث الرئيسي في عرض سماكداون الأخير هذا العام بعد موافقته على التحالف مع كيفن أوينز لمواجهة بطل WWE يونيفرسال الأوحد رومان رينز وسامي زين.