جون سينا يعود إلى حلبة WWE في راسلمينيا 39

نجح جون سينا أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE في السير على خطى زميله الأسطورة ومنافسه السابق دواين "ذا روك" في انتقاله من المصارعة الحرة إلى عالم هوليوود لكنه سيعود من جديد للحلبة قريبًا.

وفي الوقت الذي أثبت فيه "ذا روك" نفسه كواحد من أكبر نجوم السينما في العالم على مدار العقد الماضي، إلا أن سيناقد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تصدره لمشاريع كبيرة مثل "HBO Max" في العام الماضي.

لكن موقع "bleedingcool" أشار إلى أن سيناقد يتبع تقدم "ذا روك" مرة أخرى، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس.

ومن المتوقع أن يعود جون سينا إلى الحلبة في راسلمينيا 39 لهذا العام في لوس أنجلوس، بينما قال موقع "Give Me Sport" في محادثة حصرية مع "WWE scooper WrestleVotes" المشهور، أن سينا منفتح على العمل مع إدارة شركة المصارعة الحرة للمحترفين، ولا يزال يعشق الحلبة وقد تحدث مع تريبل إتش، وستيفاني مكمان، مسؤولي الشركة بالفعل من أجل المشاركة في العرض.

ويحرص "جون سينا" على المشاركة في راسلمينيا 39​​، نظرًا لأنه مزيج من الأداء في أكبر عرض لهذا العام والقيام بذلك في مقر عمله الحالي (عمله السينمائي) في لوس أنجلوس.

وإذا كان "جون سينا" يحاول بشكل شرعي أن يكون "ذا روك التالي" يجب عليه أن يشارك في راسلمينيا 39 في هوليوود.

وكان عرض راو، في يونيو/ حزيران الماضي، الأخير لـ"جون سينا" قبل انتقاله للعمل السينمائي وذلك بعد احتفاله بمرور 20 عامًا على بداية مسيرته.

وخلال ذلك العرض وجه "جون سينا" الشكر إلى الجمهور باعتباره صاحب الفضل الأول في وصوله إلى القمة.

وبدأ "جون سينا" البالغ من العمر 45 عامًا مسيرته مع المصارعة في 1999، وقد تمكَّن الممثل والمصارع الأمريكي من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكثر شخص تمكن من تحقيق أمنيات أشخاص آخرين عبر العالم.