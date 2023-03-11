موندو ديبورتيفو تكشف موقف إدارة برشلونة من اتهامه بالفساد بسبب قضية نيغريرا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن موقف إدارة برشلونة من اتهام المدعي العام والقضاء الإسباني للفريق بالفساد ودفع مبالغ مالية لخوسي مارسيا أنريكيز نغريرا حين كان نائبًا لرئيس لجنة الحكام.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تعتبر تطور الأحداث بحسب مصدر من داخل النادي: "السيناريو كان متوقعًا منذ اللحظة التي قدم فيها الحكم شكوى في المحكمة واضطرت النيابة إلى وقف تحقيقها ومتابعتها".

وأكد المصدر أن إدارة برشلونة تعتبر أن "رأي المدعي العام الذي استقبل الشكوى ليس أكثر من فرضية تحقيق أولية تمامًا".