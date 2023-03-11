موندو ديبورتيفو تكشف موقف إدارة برشلونة من اتهامه بالفساد بسبب قضية نيغريرا
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن موقف إدارة برشلونة من اتهام المدعي العام والقضاء الإسباني للفريق بالفساد ودفع مبالغ مالية لخوسي مارسيا أنريكيز نغريرا حين كان نائبًا لرئيس لجنة الحكام.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تعتبر تطور الأحداث بحسب مصدر من داخل النادي: "السيناريو كان متوقعًا منذ اللحظة التي قدم فيها الحكم شكوى في المحكمة واضطرت النيابة إلى وقف تحقيقها ومتابعتها".
وأكد المصدر أن إدارة برشلونة تعتبر أن "رأي المدعي العام الذي استقبل الشكوى ليس أكثر من فرضية تحقيق أولية تمامًا".
وأضاف: "الآن يبدأ التحقيق القضائي بشكل صحيح، وهنا يجب تأكيد أو رفض أي فرضية، وسيساهم نادي برشلونة في التحقيق في كل ما هو ضروري".
وأكد برشلونة، بحسب الصحيفة، أنه لم يقم بشراء الحكام أو التأثير عليهم، وقال المصدر: "برشلونة يود التذكير أنه لم يتم شراء أي حكم أو أي محاولة للتأثير على قرارات التحكيم" وهو نفس الخطاب الذي عبر عنه مؤخرًا الرئيس جوان لابورتا.
وكان القضاء الإسباني قد وجه اتهامًا إلى برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام، حيث قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق بشأن "قضية نيغريرا" التي يتم النظر فيها حاليًا في محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة.
وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، والمديرين أوسكار غراو، وألبرت سولير، في هذه القضية.
كما يتهم النادي نفسه ككيان قانوني، لارتكابه جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية والاحتيال الرياضي، وجريمة إدارة غير عادلة وأخرى تتعلق بجريمة تجارية مزورة.
ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه "من خلال الرئيسين ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي شديد السرية" مع المتهم إنريكيز نيغريرا.
وستستند هذه الاتفاقية إلى حقيقة أنه، بصفته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، "نفذ إجراءات لصالح برشلونة مقابل المال، وذلك في صنع قرار الحكام في المباريات التي لعبها النادي وبالتالي في نتائج المسابقة".