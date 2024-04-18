برناردو سيلفا ينفذ ضربة ترجيح بطريقة كارثية (فيديو)
نفّذ برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي، ركلة ترجيح لفريقه ضد ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بطريقة كارثية، ساهمت في عودة ريال مدريد للمباراة، والتأهل من قلب ملعب الاتحاد.
وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريغو بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث انبرى برناردو سيلفا لركلة الترجيح الثانية وسددها ضعيفة في وسط المرمى، أمسكها حارس ريال مدريد بسهولة.
وتأهل ريال مدريد الإسباني للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، اليوم الأربعاء.
وصعد ريال مدريد متفوقا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، وتعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 3/3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.
وسيواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ في نصف النهائي.