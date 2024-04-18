برناردو سيلفا ينفذ ضربة ترجيح بطريقة كارثية (فيديو)

وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريغو بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث انبرى برناردو سيلفا لركلة الترجيح الثانية وسددها ضعيفة في وسط المرمى، أمسكها حارس ريال مدريد بسهولة.