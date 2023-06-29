اتهام مودريتش ولوفرين بالإدلاء بـ"شهادة زور"
وجه ممثلو الادعاء في كرواتيا، اتهام إلى لوكا مودريتش قائد المنتخب الوطني، والدولي السابق ديان لوفرين بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة فساد كبرى متعلقة بكرة القدم.
ومثُل اللاعبان في عام 2017 كشاهدَين خلال محاكمة فساد بالملايين، متعلقة بزدرافكو ماميتش مدرب دينامو زغرب السابق، وقدّما تفاصيل عن انتقالهما من بطل كرواتيا الحالي.
في ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو إلى توتنهام الإنجليزي، قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الإسباني في 2012، أما لوفرين، قدّم تفاصيل انتقاله عام 2010 من دينامو إلى ليون الفرنسي الذي عاد اليه هذا العام.
ووفق منا نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم اتهام كلا اللاعبين بالإدلاء بشهادة زور في عام 2018، ولكن تم إسقاط التهم لاحقًا بسبب نقص الأدلة، عن مودريتش في العام ذاته وعن لوفرين في أوائل 2019.
ووجه ممثلو الادعاء في بلدة أوسييك الشرقية، الخميس، اتهامات إلى شخصين، وذكروا فقط السنتين اللتين وُلدا فيهما واتهموهم بـ"الإدلاء بشهادة زور"، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنهما مودريتش ولوفرين.