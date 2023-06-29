اتهام مودريتش ولوفرين بالإدلاء بـ"شهادة زور"

ومثُل اللاعبان في عام 2017 كشاهدَين خلال محاكمة فساد بالملايين، متعلقة بزدرافكو ماميتش مدرب دينامو زغرب السابق، وقدّما تفاصيل عن انتقالهما من بطل كرواتيا الحالي.

في ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو إلى توتنهام الإنجليزي، قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الإسباني في 2012، أما لوفرين، قدّم تفاصيل انتقاله عام 2010 من دينامو إلى ليون الفرنسي الذي عاد اليه هذا العام.