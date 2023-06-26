ريال مدريد يعلن رسميا تجديد عقد لوكا مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، حتى 30 يونيو 2024.

وقال النادي في بيان رسمي، إن مودريتش سيظل لاعبًا بقميص الميرنغي لمدة عام آخر.

وأضاف البيان: "انضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في العام 2012، وخلال المواسم الـ11 التي قضاها في الدفاع عن قميصنا، لعب 488 مباراة وفاز بـ 23 لقبًا: 5 دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس العالم للأندية، و4 كؤوس السوبر الأوروبية، و3 بطولات الدوري، ولقبين لكأس الملك، و4 كؤوس السوبر الإسباني".

وتابع: "خلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد، فاز مودريتش بأفضل الجوائز الفردية، مثل الكرة الذهبية 2018".