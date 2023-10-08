تقرير: الأخدود يتقدم باحتجاج رسمي ضد مشاركة علي البليهي
كشفت تقارير صحفية عن تقدم مسؤولي نادي الأخدود باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة علي البليهي، نجم الهلال، في مواجهة الفريقين، مساء السبت، في دوري روشن للمحترفين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "احتجاج الأخدود ضد مشاركة البليهي جاءت بسبب تراكم البطاقات الصفراء ضد اللاعب".
فيما ذكرت تقارير أخرى، أن البليهي تحصل على 3 كروت صفراء في الدوري فقط أمام أندية، أبها والاتحاد والشباب، وبالتالي مشاركته اليوم ضد الأخدود قانونية.
وأشارت التقارير، إلى أنه حسب رابطة دوري المحترفين فإن علي البليهي مدافع الهلال لم يتلق بطاقة صفراء أمام الفيحاء، بالتالي مشاركته صحيحة أمام الأخدود، حيث ما زال يملك 3 بطاقات وهو ما يتيح له المشاركة بشكل طبيعي.
وكانت تقارير أفادت بأن إدارة نادي الهلال تأكدت من سلامة موقف علي البليهي من المشاركة ضد الأخدود لعدم وجود إيقاف لتراكم البطاقات.
وسجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين في الشوط الثاني ليقود الهلال للفوز 3-صفر على مضيفه الأخدود ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين.
وانفرد الهلال بالصدارة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن التعاون المتصدر السابق، فيما تجمد رصيد الأخدود، الوافد الجديد على المسابقة، عند سبع نقاط في المركز 14.