تقرير: الأخدود يتقدم باحتجاج رسمي ضد مشاركة علي البليهي

وأشارت التقارير، إلى أنه حسب رابطة دوري المحترفين فإن علي البليهي مدافع الهلال لم يتلق بطاقة صفراء أمام الفيحاء، بالتالي مشاركته صحيحة أمام الأخدود، حيث ما زال يملك 3 بطاقات وهو ما يتيح له المشاركة بشكل طبيعي.

وكانت تقارير أفادت بأن إدارة نادي الهلال تأكدت من سلامة موقف علي البليهي من المشاركة ضد الأخدود لعدم وجود إيقاف لتراكم البطاقات.

وسجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين في الشوط الثاني ليقود الهلال للفوز 3-صفر على مضيفه الأخدود ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين.

وانفرد الهلال بالصدارة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن التعاون المتصدر السابق، فيما تجمد رصيد الأخدود، الوافد الجديد على المسابقة، عند سبع نقاط في المركز 14.