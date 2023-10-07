ترتيب الدوري السعودي: الهلال يهزم الأخدود ويرتقي للصدارة (فيديو)
حقق فريق الهلال فوزا مهما على حساب نظيره الأخدود، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة التاسعة للدوري السعودي.
وجاء الهدف الأول عن طريق ميشيل في الدقيقة العاشرة، بعدما توغل وسدد الكرة في شباك الأخدود.
وفي الدقيقة 71 أضاف سافيتش الهدف الثاني بعدما هيأ الكرة لنفسه بشكل رائع وصوب بيمناه في شباك الأخدود.
ومع الدقيقة 83، أضاف سافيتش الهدف الثالث للهلال بعد متابعته لتصدي حارس الأخدود لركلة جزاء سددها سالم الدوسري ليكملها في الشباك.
وغاب البرازيلي نيمار عن صفوف الهلال في لقاء اليوم، بسبب سفره إلى البرازيل؛ لاستقبال مولودته الجديدة، خلال الساعات الماضية.
وبهذه النتيجة، استعاد الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة السابعة في المركز الـ14.