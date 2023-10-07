ترتيب الدوري السعودي: الهلال يهزم الأخدود ويرتقي للصدارة (فيديو)

حقق فريق الهلال فوزا مهما على حساب نظيره الأخدود، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة التاسعة للدوري السعودي.

وجاء الهدف الأول عن طريق ميشيل في الدقيقة العاشرة، بعدما توغل وسدد الكرة في شباك الأخدود.