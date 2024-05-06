أبرز أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أبرز أولويات نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان حاسمًا بشكل خاص في رسالته خلال المؤتمر الصحفي الأخير بعد الخسارة أمام جيرونا، إذ قال: "نحتاج إلى تغيير الكثير من الأشياء في الموسم المقبل، حان الوقت للتخطيط مع ديكو والرئيس خوان لابورتا. سنرى ما نريده وما يمكننا فعله".
وأشار التقرير إلى أن برشلونة أصبح يخطط للتوقيع مع 3 أو 4 لاعبين سينضمون إلى التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.
وأوضحت أن الأولوية لا تزال التوقيع مع لاعب محور أمام خط الدفاع لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.
وتابعت: "يتصدر القائمة يوشوا كيميش (29 عامًا) من بايرن ميونخ ومارتين زوبيميندي (25 عامًا) من ريال سوسييداد".
وأردف التقرير: "كيميش لاعب يحظى بتقدير كبير من تشافي، وقد تحدثا حتى في الصيف الماضي، ولكن لم تكتمل الصفقة، الآن يتبقى له عام واحد في عقده ويريد تحديد مستقبله قبل بطولة أمم أوروبا، وقد يغادر بسعر معقول كما فعل ليفاندوفسكي قبل انضمامه للبارسا، وينتظر فقط معرفة من سيكون المدرب القادم لبايرن، الذي يريد تجديد عقده".
واستطرد: "في غضون ذلك، يتعرض زوبيميندي لمطاردة من قبل العديد من كبار الأندية الإنجليزية، وعقده ينتهي في عام 2027، كما إن شرطه الجزائي هو 60 مليونًا، وفي الموسم الماضي رفض مغادرة ريال سوسييداد لأنه كان يحلم بلعب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فإن غيدو رودريغيز، وهو لاعب ارتكاز سيصل مجانًا للفريق الكتالوني لأنه ينتهي عقده مع ريال بيتيس".
وأوضحت أن تشافي يحلم أيضًا بضم لاعب وسط مهاجم، ويعد الهدف الأول في هذا المركز، برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.
وفرَّط برشلونة في لقب الدوري الإسباني رسميًّا بعد الخسارة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ليتجمد رصيده عند 73 نقطة في المركز الثالث، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد بطل المسابقة الذي حسم التتويج باللقب رسميًّا قبل 4 جولات من النهاية.
وخسر برشلونة جميع البطولات هذا الموسم بالهزيمة في المباريات الحاسمة.
يأتي ذلك الموسم الكارثي رغم تتويج برشلونة بالدوري الإسباني الموسم الماضي 2022-2023 بأرقام مميزة، وقبله السوبر الإسباني.
وتُوج برشلونة بطلًا لليغا في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2019، بعد اعتلاء صدارة الترتيب مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد.