أبرز أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أبرز أولويات نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان حاسمًا بشكل خاص في رسالته خلال المؤتمر الصحفي الأخير بعد الخسارة أمام جيرونا، إذ قال: "نحتاج إلى تغيير الكثير من الأشياء في الموسم المقبل، حان الوقت للتخطيط مع ديكو والرئيس خوان لابورتا. سنرى ما نريده وما يمكننا فعله".

وأشار التقرير إلى أن برشلونة أصبح يخطط للتوقيع مع 3 أو 4 لاعبين سينضمون إلى التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن الأولوية لا تزال التوقيع مع لاعب محور أمام خط الدفاع لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وتابعت: "يتصدر القائمة يوشوا كيميش (29 عامًا) من بايرن ميونخ ومارتين زوبيميندي (25 عامًا) من ريال سوسييداد".