طالبته بدفع مبلغ 368 ألف يورو.. برازيلية تلاحق نيمار قضائيًّا
كشفت صحيفة "لوبارزيان" تفاصيل قضية غريبة أقامتها سيدة برازيلية ضد مواطنها نيمار داسيلفا نجم الهلال السعودي، بدفع مبلغ 368 ألف يورو لها، بعد أن عملت عامين بمنزله في فرنسا، بشكل غير قانوني.
ووفقًا للتفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، فإن السيدة البرازيلية، وهي أم لأربعة أطفال، تؤكد أنها عملت في منزل نيمار، بشكل غير قانوني، وتُطالب بمستحقاتها المالية أو سلك الطرق القانونية ضد نجم باريس سان جيرمان السابق.
وأشارت إلى أنها تملك كل المستندات التي تُوضح أنها عملت 7 أيام في الأسبوع لمدة عامين تقريبًا (من يناير 2021 إلى أكتوبر 2022)، دون الإبلاغ عن ذلك، ما دفعها لمطالبته بمبلغ 368 ألف يورو.
وأشار التقرير، إلى أنها توقفت عن العمل في منزل نيمار قبل أسبوعين من وضع مولودها، وقبلها كانت تهتم بأعمال النظافة وتقليم أظافر زوجة اللاعب لمدة 20 ساعة يوميًّا.
وقالت شركة المحاماة التي تمثل السيدة: "نأمل أن تتحقق العدالة لهذه الأم التي تعيش في وضع محفوف بالمخاطر للغاية، وأن تحصل ببساطة على ما كان ينبغي أن تحصل عليه لو كانت تعمل بشكل طبيعي".
وطالب المحامون نيمار بسداد 368 ألف يورو تعويضًا لموكلتهم التي تهدد باللجوء إلى القضاء والسعي لمحاكمته جنائيًّا، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للاعب الذي لم يهتم بالرد على مخاطباتهم له.
وقال المحامون إن نيمار استغل موكلتهم وفرض عليها ظروف عمل غير لائقة منتهكًا قانون العمل، ووصل الأمر إلى طردها من المنزل بسبب شكواها من الألم نتيجة حملها، وهو الأمر الذي يدفعهم للتفكير في الذهاب إلى المحكمة للحصول على التعويض المناسب لها، ومحاسبة اللاعب جنائيًّا.
وتعرَّض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولذا سيغيب عن الهلال لمدة تصل إلى 10 أشهر.
يذكر أن نيمار، البالغ 31 عامًا، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان.