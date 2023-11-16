طالبته بدفع مبلغ 368 ألف يورو.. برازيلية تلاحق نيمار قضائيًّا

كشفت صحيفة "‏لوبارزيان" تفاصيل قضية غريبة أقامتها سيدة برازيلية ضد مواطنها نيمار داسيلفا نجم الهلال السعودي، بدفع مبلغ 368 ألف يورو لها، بعد أن عملت عامين بمنزله في فرنسا، بشكل غير قانوني.

ووفقًا للتفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، فإن السيدة البرازيلية، وهي أم لأربعة أطفال، تؤكد أنها عملت في منزل نيمار، بشكل غير قانوني، وتُطالب بمستحقاتها المالية أو سلك الطرق القانونية ضد نجم باريس سان جيرمان السابق.

وأشارت إلى أنها تملك كل المستندات التي تُوضح أنها عملت 7 أيام في الأسبوع لمدة عامين تقريبًا (من يناير 2021 إلى أكتوبر 2022)، دون الإبلاغ عن ذلك، ما دفعها لمطالبته بمبلغ 368 ألف يورو.