من سيدير نادي الوداد بعد اعتقال سعيد الناصري؟
سيتولى سعد الدريب نائب رئيس الوداد البيضاوي المغربي مهمة تسيير إدارة النادي، بعد اعتقال سعيد الناصري في قضية بارون المخدرات “المالي”.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، اعتقال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات.
ووفقًا لتقارير صحفية مغربية، فإن سعيد الناصري لم يعلن استقالته من رئاسة نادي الوداد حتى الآن، رغم قرار اعتقاله.
ولكن بقوة القانون، أصبح سعد الدريب نائب الناصري هو الممثل القانوني للوداد ويقوم مقام الرئيس الذي يوجد حاليا خلف القضبان.
وأشارت تقارير مغربية إلى أن الناصري تشبث برئاسة الوداد ورفض تقديم استقالته، وذلك لتقوية ضمانات إطلاق سراحه بشكل مؤقت، إلا أن الهيئة القضائية كان لها رأي آخر وقررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة متابعته في حالة اعتقال.
يذكر أن الناصري سيمثل أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير.
وفُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب المصدر.
ويتعلق الأمر بـ "بارون مخدرات" يُلقب بـ "المالي" لكونه يتحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية "اتجار دولي في المخدرات"، بحسب ما كشفت مجلة "جون أفريك" في أغسطس.