من سيدير نادي الوداد بعد اعتقال سعيد الناصري؟

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، اعتقال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات.

ووفقًا لتقارير صحفية مغربية، فإن سعيد الناصري لم يعلن استقالته من رئاسة نادي الوداد حتى الآن، رغم قرار اعتقاله.

ولكن بقوة القانون، أصبح سعد الدريب نائب الناصري هو الممثل القانوني للوداد ويقوم مقام الرئيس الذي يوجد حاليا خلف القضبان.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن الناصري تشبث برئاسة الوداد ورفض تقديم استقالته، وذلك لتقوية ضمانات إطلاق سراحه بشكل مؤقت، إلا أن الهيئة القضائية كان لها رأي آخر وقررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة متابعته في حالة اعتقال.