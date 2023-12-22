قرار باعتقال سعيد الناصري رئيس الوداد بتهمة الاتجار بالمخدرات

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة (فرانس برس)، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيديًّا سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، وقرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، وعقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، واستعمال شيك مزور.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القاضي وجّه إليه أيضاً تهمة تبييض أموال.

يشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال.

وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير.