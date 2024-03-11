أحمد العجلاني يعلن رحيله عن النجم الساحلي بعد الخسارة أمام الترجي

وجدد الترجي فوزه على غريمه النجم بطل الموسم الماضي، في منافسات مرحلة التتويج بعد أن أطاح به في دوري أبطال أفريقيا قبل أسبوعين على ملعب رادس بهدفين دون رد.

وصرح العجلاني للصحفيين بعد انتهاء المباراة: "رسميا لن أواصل المغامرة، جئت لمساعدة فريقي وهذا واجبي".

ورفض العجلاني تحميله لوحده المسؤولية في اهتزاز أداء الفريق بعد شهر من توليه مهامه.

وأضاف في تصريحاته: "من حق الجمهور أن يطالب بفريق يلعب من أجل الألقاب لكن هذا ليس على حسابي".

ولفت المدرب الى أزمات الفريق التي تعود الى مواسم. وتابع "لن أتحمل مسؤولية أخطاء الآخرين".

ولم تعلن إدارة النجم قرارها الرسمي بشأن تصريحات المدرب.