الدوري الأوروبي: نانت يفرض التعادل على يوفنتوس وسالزبورغ يصعق روما

وحقق يوفنتوس فوزا واحدا في مبارياته الست بدوري أبطال أوروبا ليخوض الجولة الفاصلة بالدوري الأوروبي. وبالإضافة إلى خصم 15 نقطة بسبب مخالفات تتعلق بصفقات الانتقال التي أبرمها في الدوري الإيطالي، فقد مر المشجعون بموسم سيء حتى الآن.

تقدم أصحاب الأرض في وقت مبكر من خلال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، حيث أودع الكرة الشباك بعد ضربة رأس من فيدريكو كييزا مرت أمام المرمى.

وكان من سوء الحظ أن كييزا لم يضاعف تفوق فريقه في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد أن ارتدت تسديدته القوية من باطن العارضة لتسقط على خط المرمى ثم ذهبت إلى خارج الملعب.

واستفاد نانت من ذلك ليسجل هدفا رائعا بعد مرور ساعة، حيث سدد لودوفيك بلاس الكرة في الشباك بعد هجمة مرتدة سريعة.

واهتز إطار المرمى مرة أخرى حيث تجاوزت ركلة ركنية نفذها أنخيل دي ماريا الجميع واصطدمت بالعارضة، لكن هدف الفوز استعصى على يوفنتوس ليتعرض لمزيد من الإحباط هذا الموسم.