الدوري الأوروبي: نانت يفرض التعادل على يوفنتوس وسالزبورغ يصعق روما
واصل الموسم المخيب للآمال ليوفنتوس بتعادله 1-1 مع نانت في مباراة الذهاب بملحق دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.
وحقق يوفنتوس فوزا واحدا في مبارياته الست بدوري أبطال أوروبا ليخوض الجولة الفاصلة بالدوري الأوروبي. وبالإضافة إلى خصم 15 نقطة بسبب مخالفات تتعلق بصفقات الانتقال التي أبرمها في الدوري الإيطالي، فقد مر المشجعون بموسم سيء حتى الآن.
تقدم أصحاب الأرض في وقت مبكر من خلال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، حيث أودع الكرة الشباك بعد ضربة رأس من فيدريكو كييزا مرت أمام المرمى.
وكان من سوء الحظ أن كييزا لم يضاعف تفوق فريقه في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد أن ارتدت تسديدته القوية من باطن العارضة لتسقط على خط المرمى ثم ذهبت إلى خارج الملعب.
واستفاد نانت من ذلك ليسجل هدفا رائعا بعد مرور ساعة، حيث سدد لودوفيك بلاس الكرة في الشباك بعد هجمة مرتدة سريعة.
واهتز إطار المرمى مرة أخرى حيث تجاوزت ركلة ركنية نفذها أنخيل دي ماريا الجميع واصطدمت بالعارضة، لكن هدف الفوز استعصى على يوفنتوس ليتعرض لمزيد من الإحباط هذا الموسم.
سالزبورغ يصعق روما
وفي النمسا، أسهم لاعب خط الوسط نيكولاس كابالادو بضربة رأس قبل النهاية قادت سالزبورغ للفوز 1-صفر على روما في ملعب رد بول أرينا.
وسيطر روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على المباراة وكان من الممكن أن يتقدم قبل دقائق من نهاية الشوط الأول عبر المهاجم تامي ابراهام لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيليب كون.
وسنحت للإيطاليين فرصة أخرى قبل تسع دقائق من النهاية عندما اصطدمت تسديدة أندريا بيلوتي من مسافة قريبة بالعارضة.
لكن مدافع سالزبورغ هيأ الكرة لكابالادو بتمريرة عالية إلى داخل منطقة الجزاء ليهز الأرجنتيني الشباك محرزا هدف الفوز في الدقيقة 88.
أياكس يتعادل أمام أونيون برلين
وفي أمستردام، لم يحالف الحظ أونيون برلين ليفشل في التغلب خارج أرضه على أياكس أمستردام لتنتهي مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب يوهان كرويف أرينا.
وسدد أونيون الكرة في الشباك بعد 66 دقيقة بواسطة مورتن ثورسبي من مسافة قريبة بعد أن خدع بذكاء اثنين من المدافعين عندما هيأ كرة عرضية من جيروم روسيلون بصدره قبل التسديد.
ومع ذلك أظهر حكم الفيديو المساعد ان ذراع ثورسبي لامست الكرة أثناء سيطرته عليها وتم إلغاء الهدف.
واستحق أونيون هز الشباك، بعد أن امتلك زمام المبادرة الهجومية لمعظم الوقت خلال المباراة بالإضافة إلى إغلاق المساحة التي احتاجها أياكس للتمرير بشكل فعال، ولكن يجب الآن أن يتطلع إلى تأمين مكان في دور الستة عشر عندما يستضيف مباراة الإياب في العاصمة الألمانية يوم الخميس المقبل.
شاختار يتخطى ستاد رين
وفي بولندا، فاز شاختار دونيتسك الأوكراني على ستاد رين 2-1 بفضل هدفين في الشوط الأول من ديميترو كريسكيف وأرتيم بوندارينكو، بينما أعطت تسديدة كارل توكو إيكامبي في الشوط الثاني الأمل للفريق الفرنسي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.