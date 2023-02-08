المدعي العام في قضية يوفنتوس يثير غضب الجماهير باعترافه بكراهيته للنادي

وقال سانتوريلو في مقطع فيديو مدته 39 ثانية أمام جمهور من الحقوقيين، في العام 2019، إنه يكره يوفنتوس ويشجع نابولي، مما أثار الكثير من اللغط بشأن تعامله مع قضية يوفنتوس حاليًا.

وقال سانتوريلو حينها: "أعترف بذلك، أنا أتابع نابولي وأشجعه كثيرًا، وأكره يوفنتوس، وبصفتي مدعيًا عامًا، أنا ضد يوفنتوس، وضد السرقة في الملعب".

وعُوقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده بالموسم الحالي من محكمة إيطالية مختصة بشؤون كرة القدم للتحقيق في تعاملات النادي مع الانتقالات.

وبسبب الحكم، الذي تضمن إيقاف 11 من مسؤولي يوفنتوس الحاليين والسابقين، تراجع أنجح أندية إيطاليا من المركز الثالث إلى 12، خارج المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا، بينما يتصدر نابولي البطولة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

ونشرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أسباب الحكم بخصم 15 نقطة قائلة إن النادي أُدين بارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة وطويلة الأمد.