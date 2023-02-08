المدعي العام في قضية يوفنتوس يثير غضب الجماهير باعترافه بكراهيته للنادي
أثار تشيرو سانتوريلو المدعي العام في قضية اتهام يوفنتوس بالتلاعب في تعاملاته فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين الكثير من الجدل في الوسط الكروي الإيطالي بعد اعترافه بأنه يكره نادي "السيدة العجوز" ويشجع نابولي بجنون.
وقال سانتوريلو في مقطع فيديو مدته 39 ثانية أمام جمهور من الحقوقيين، في العام 2019، إنه يكره يوفنتوس ويشجع نابولي، مما أثار الكثير من اللغط بشأن تعامله مع قضية يوفنتوس حاليًا.
وقال سانتوريلو حينها: "أعترف بذلك، أنا أتابع نابولي وأشجعه كثيرًا، وأكره يوفنتوس، وبصفتي مدعيًا عامًا، أنا ضد يوفنتوس، وضد السرقة في الملعب".
وعُوقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده بالموسم الحالي من محكمة إيطالية مختصة بشؤون كرة القدم للتحقيق في تعاملات النادي مع الانتقالات.
وبسبب الحكم، الذي تضمن إيقاف 11 من مسؤولي يوفنتوس الحاليين والسابقين، تراجع أنجح أندية إيطاليا من المركز الثالث إلى 12، خارج المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا، بينما يتصدر نابولي البطولة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.
ونشرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أسباب الحكم بخصم 15 نقطة قائلة إن النادي أُدين بارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة وطويلة الأمد.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن كلمات المزاح القليلة هذه، التي تم تخليدها في مقطع فيديو انتشر بسرعة البرق، أثارت السخط بين مشجعي يوفنتوس، لأن سانتوريلو قاضٍ في الخدمة في تورينو، وهو، اليوم، أحد المدعين الثلاثة في قضية النادي مما أدى إلى سلسلة من طلبات الاتهام.
وصدرت مجموعة من المنشورات التي تحتوي على تلميحات مؤامرة واتهامات مباشرة بالتحيز ضد يوفنتوس، مما دفع وزير الرياضة والشباب، أندريا أبودي، للتدخل في القضية عبر تغريدة قال فيها: "لقد رأيت واستمعت وأبلغت، فيما يتعلق من الأدوار، من أجل الفحوصات والتقييمات المناسبة "، بينما دعت النائبة سيمونا لويتسو إلى "سحب التحقيق من سانتوريلو".
وفي غضون ذلك، بدأت الشائعات بالظهور وتشير إلى أن سانتوريلو لن يمثل أمام قاضي الجلسة التمهيدية، في 27 مارس/آذار المقبل، من أجل تجنب أي إحراج للادعاء.