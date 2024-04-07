سبب وضع حسين الشحات "تحت الملاحظة"

كشفت تقارير صحفية عن استمرار وضع حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى الذي نُقل إليه عقب إصابته القوية في مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للتقارير، فإن الأشعة التي خضع لها حسين الشحات جاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين، وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.