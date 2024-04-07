سبب وضع حسين الشحات "تحت الملاحظة"
كشفت تقارير صحفية عن استمرار وضع حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى الذي نُقل إليه عقب إصابته القوية في مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني، مساء الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا للتقارير، فإن الأشعة التي خضع لها حسين الشحات جاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في عظمة الوجه ناحية اليمين، وحتى الآن لم يتم تحديد مدة علاج وغياب اللاعب عن الملاعب.
ويأتي وضع اللاعب تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، حيث سيظل في المستشفى حتى، صباح الأحد، قبل أن يتم البت بمسألة خروجه من المستشفى والتوجه إلى منزله.
وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".
وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 95 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.
وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف.