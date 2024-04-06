عانى من مشكلة في الوعي.. تطورات حالة حسين الشحات

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن المهاجم حسين الشحات سيخضع للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة بعد أن خضع للأشعة وذلك عقب تعرضه للإصابة بكسر على مستوى الوجه في مباراة سيمبا التنزاني السبت.

ووفقا لتصريح محمد الشحات، شقيق اللاعب، لبرنامج "جمهور الثالثة" على قناة "اون تايم سبورتس 2"، قال محمد الشحات إن الحالة الصحية لشقيقة حسين تحسنت بشكل طفيف حيث بدأ الكلام والأكل بعد الخضوع للأشعة.

وأضاف: "الطبيب طمأنني على حالة حسين، سيبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة أخرى، شقيقي بدأ في الكلام والأكل والحمد لله، بعدما كان يعانى من مشكلة كبيرة في فقدان الوعي عقب الارتطام العنيف مع اللاعب المنافس ".

وقال محمد الشحات: "طبيب الأهلى وعدد من اللاعبين كانوا موجودين معنا فى المستشفى، ننتظر الحصول على تقرير الأشعة لنطمئن على عدم وجود شرخ فى الجمجمة".

وتعرض حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إلى الإصابة بكثر في عظمة أسفل العين خلال مباراة فريقه أمام سيمبا، في اللقاء الذي فاز فيه فريق القلعة الحمراء (1 ـ0)، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت إصابة الشحات بعد ارتطام عنيف مع لاعب سيمبا التنزاني داخل منطقة الجزاء، في آخر دقيقة من المباراة ليتدخل الجهاز الطبي من أجل علاجه، لكن مدرب الأهلي مارسيل كولر فضل عدم استمراره في الدقيقة المتبقية، بسبب عدم توازنه.

وفضل مسؤلو الأهلي نقل اللاعب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج والاطمئنان على حالته وإجراء الكشوفات اللازمة لمعرفة مدى تطور حالته الصحية وتماثله للشفاء.

وفي انتظار قرار الجهاز الطبي في ضوء نتائج الأشعة التي خضع لها، سيكون من المستبعد أن يشارك حسين الشحات في مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك يوم 15 أبريل الجاري.