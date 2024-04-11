نجم كوبنهاغن يعرض خدماته على منتخب الجزائر
ألمح أمين شياخة، النجم الصاعد لكوبنهاغن الدنماركي، تعلقه الكبير بالجزائر.
وجاء من خلال رسالة أطلقها اللاعب، البالغ من العمر 18 عاما، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".
ونشر أمين شياخة صورة عبر خاصية "ستوري" لواقي الساقين الخاص به، الذي يحمل علم الجزائر، وأرفقه أيضا بالراية الوطنية.
وبدا أن ذلك إشارة من أمين شياخة لرغبته في الالتحاق بمنتخب الجزائر.
ووُلد أمين شياخة في 12 مارس 2006، ويلعب لفريق كوبنهاغن تحت 19 عاما، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى ديسمبر 2025.
وسجل أمين شياخة مع فريقه سبعة أهداف في 14 مباراة في الدوري المحلي تحت 19 عاما، كما سجل ثمانية أهداف، وصنع اثنين في تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب.
ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن أمين شياخة سجل بشكل عام مع فريقه 11 هدفا، وصنع اثنين في 21 مباراة.
كما لعب شياخة لمنتخب الدنمارك تحت 18 عاما؛ إذ سجل هدفين في سبع مباريات، في حين سجل ثمانية أهداف في تسع مباريات مع منتخب الدنمارك تحت 17 عاما.
ويلعب أمين شياخة في قلب الهجوم، وعلى الجناحين الأيمن والأيسر.
وبحسب الموقع ذاته، فإن شياخة يمكنه اللعب لمنتخب الدنمارك أو الجزائر.