اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على إبراهيم نور الدين (صور)
شهدت نهاية مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري، اعتراضات من الجهاز الفني للأخير بقيادة أحمد سامي، ضد إبراهيم نور الدين حكم اللقاء.
وفرض سيراميكا كليوباترا، الأربعاء، التعادل على الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري في المرحلة العاشرة من البطولة.
وعقب إطلاق صافرة النهاية انفعل الجهاز الفني لفريق سيراميكا على إبراهيم نور الدين بسبب إنهاء اللقاء خلال هجمة مرتدة لسيراميكا 3 مهاجمين ضد مدافع وحيد من الأهلي.
وانفعل الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة أحمد سامي ضد إبراهيم نور الدين وأكد أن ما فعله غير قانوني لأنه أنهى المباراة بهجمة مرتدة واعدة، وكان من الممكن إضافة وقت خاص بعد ضياع دقائق من الوقت الضائع.
وقال أحمد سامي عقب المباراة إن فريقه تعرض للظلم التحكيمي، من إبراهيم نور الدين، وإنه كان يستحق الفوز.
وأوضح: "أحد لاعبي الأهلي ضرب مدافع فريقي وكان يستحق الطرد، ولكن الحكم لم ينذره حتى، كما أنهى المباراة في هجمة واعدة لفريقي، وكان من الممكن أن أفوز بها ويتحسن وضعي في جدول الدوري".
وواصل الأهلي نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، بعدما التعادل الإيجابي 1-1 مع مضيفه سيراميكا كليوباترا، في المرحلة العاشرة للمسابقة.
وبقي الأهلي، الذي حقق فوزًا وحيدًا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، على صدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، في حين ارتفع رصيد سيراميكا إلى 12 نقطة في المركز الثامن.
وتقدم سيراميكا بهدف حمل توقيع أحمد رمضان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عبر ضربة رأس متقنة من متابعة لركنية نفذها زميله محمد شكري.
وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 78 ليدرك هدف التعادل بواسطة نجمه التونسي علي معلول من ركلة جزاء، حصل عليها زميله كريم فؤاد، الذي تعرض لإعاقة من محمد شكري داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.