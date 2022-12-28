اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على إبراهيم نور الدين (صور)

وفرض سيراميكا كليوباترا، الأربعاء، التعادل على الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري في المرحلة العاشرة من البطولة.

وعقب إطلاق صافرة النهاية انفعل الجهاز الفني لفريق سيراميكا على إبراهيم نور الدين بسبب إنهاء اللقاء خلال هجمة مرتدة لسيراميكا 3 مهاجمين ضد مدافع وحيد من الأهلي.

وانفعل الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة أحمد سامي ضد إبراهيم نور الدين وأكد أن ما فعله غير قانوني لأنه أنهى المباراة بهجمة مرتدة واعدة، وكان من الممكن إضافة وقت خاص بعد ضياع دقائق من الوقت الضائع.