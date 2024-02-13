تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن

ونشر الاتحاد صورا على موقعه لحسن وشقيقه التوأم إبراهيم مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري، مضيفا أن المدرب الجديد سيعقد مؤتمرا صحفيا، بعد غدٍ الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ للكشف عن خططه وتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام والجماهير.

وقال الاتحاد المصري على موقعه: "قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولي تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية".

وحل حسن، الهداف التاريخي لبلاده، محل المدرب البرتغالي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية؛ إثر خسارتها 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.