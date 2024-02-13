تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن
أعلن اتحاد الكرة المصري التشكيل الرسمي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.
وقال اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، إن حسام حسن وقع رسميا على عقود تدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.
وجاء الجهاز المعاون لحسام حسن، كالتالي: مدير المنتخب إبراهيم حسن، والمدير الإداري وليد بدر، والمدرب العام طارق سليمان، والمدرب محمد عبد الواحد، ومدرب حراس مرمى سعفان الصغير، ومدرب أحمال البرازيلي مانويل باريونوفو.
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.
ونشر الاتحاد صورا على موقعه لحسن وشقيقه التوأم إبراهيم مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري، مضيفا أن المدرب الجديد سيعقد مؤتمرا صحفيا، بعد غدٍ الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ للكشف عن خططه وتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام والجماهير.
وقال الاتحاد المصري على موقعه: "قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولي تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية".
وحل حسن، الهداف التاريخي لبلاده، محل المدرب البرتغالي فيتوريا بعد خروج مصر من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية؛ إثر خسارتها 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.
وأصبح حسن، البالغ 57 عاما، الذي سجل 68 هدفا دوليا مع مصر، أول مدرب محلي يتولى تدريب المنتخب منذ إيهاب جلال قبل إقالته في يونيو 2022 بعد أشهر من تعيينه.
ولم تحقق مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، وهو رقم قياسي، أي انتصار بالبطولة التي أقيمت في ساحل العاج، إذ تعادلت في مبارياتها الثلاث بدور المجموعات، قبل أن تودع البطولات بركلات الترجيح.
وتستعد مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو المقبل.
وتتصدر مصر المجموعة الأولى بست نقاط، بعد جولتين، لتتقدم بنقطتين على بوركينا فاسو وغينيا بيساو.