تقرير: مودريتش يفكر في الانضمام إلى الهلال السعودي

ومن المتوقع أن يُعرض على مودريتش عقد لمدة عامين يبلغ قيمته حوالي 60 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

وانضم مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا لريال مدريد من توتنهام صيف عام 2012، وشارك مودريتش في 488 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.

ونال مودريتش مع الميرنغي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في الدوري الإسباني، و5 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وإلى جانب ذلك نال مودريتش جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم من الفيفا في 2018.

وسيكون زاها لاعبًا حرًّا بنهاية عقده مع كريستال بالاس في الـ30 من يونيو الحالي، ولذلك قدَّم النصر له عرضًا لمدة عامين يحصل من خلاله على 3 أضعاف راتبه من كريستال بالاس.