تقرير: مودريتش يفكر في الانضمام إلى الهلال السعودي
أفادت صحيفة "غارديان" بأن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد يفكر في الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإنه يبدو أن ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس مستعد لرفض عرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني سنويًّا ومرافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر.
وأوضحت أن لوكا مودريتش يفكر في الانتقال إلى نادي الهلال السعودي بعد أكثر من عقد على انضمامه لريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن مودريتش بدا على استعداد للموافقة على تمديد عقده لمدة عام، لكنه بات الهدف الرئيس للهلال بعد فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المتوقع أن يُعرض على مودريتش عقد لمدة عامين يبلغ قيمته حوالي 60 مليون جنيه إسترليني في الموسم.
وانضم مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا لريال مدريد من توتنهام صيف عام 2012، وشارك مودريتش في 488 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.
ونال مودريتش مع الميرنغي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في الدوري الإسباني، و5 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.
وإلى جانب ذلك نال مودريتش جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم من الفيفا في 2018.
وسيكون زاها لاعبًا حرًّا بنهاية عقده مع كريستال بالاس في الـ30 من يونيو الحالي، ولذلك قدَّم النصر له عرضًا لمدة عامين يحصل من خلاله على 3 أضعاف راتبه من كريستال بالاس.
لكن زاها يفضل البقاء في أوروبا. لقد جذب اهتمام باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة.
لكن زاها القادم من ساحل العاج يريد البقاء في أوروبا حيث يرتبط بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذكرت تقارير فرنسية أن لويس كامبوس مستشار كرة القدم في باريس سان جيرمان معجب بقدرات زاها، كما يعتقد أن مارسيليا مهتم بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.
وذكرت "غارديان" أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد يدرس عرضًا لتولي منصب مدرب الاتفاق بعد إقالته من قبل أستون فيلا في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن يسافر جيرارد البالغ من العمر 43 عامًا إلى السعودية هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات مع النادي الذي احتل المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين، والذي سيتوسع إلى 18 فريقًا الموسم المقبل.