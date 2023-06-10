تقرير: لوكا مودريتش تلقّى عرضًا جديدًا للانتقال إلى الدوري السعودي

كشف رامون ألفاريز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، عن تلقي لوكا مودريتش عرضًا جديدًا ضخمًا للانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يفكر بقبوله.

ويرتبط "مودريتش" بعقد مع فريق ريال مدريد حتى نهاية الشهر الحالي، ولم يعلن الميرنغي عن تمديد عقد النجم الدولي الكرواتي حتى الآن.

ولم يوضح "ألفاريز" تفاصيل أخرى عن العرض أو مدته.