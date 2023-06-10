تقرير: لوكا مودريتش تلقّى عرضًا جديدًا للانتقال إلى الدوري السعودي
كشف رامون ألفاريز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، عن تلقي لوكا مودريتش عرضًا جديدًا ضخمًا للانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يفكر بقبوله.
ويرتبط "مودريتش" بعقد مع فريق ريال مدريد حتى نهاية الشهر الحالي، ولم يعلن الميرنغي عن تمديد عقد النجم الدولي الكرواتي حتى الآن.
ولم يوضح "ألفاريز" تفاصيل أخرى عن العرض أو مدته.
فيما أوضح الصحفي توماس غونزاليس مارتن أن السعودية قدمت عرضًا ضخمًا لمودريتش، لا يمكن رفضه بواقع 100 مليون يورو لمدة موسمين فقط.
وأضاف مارتن، أن مودريتش يفكر في العرض السعودي وسيتخذ قراره بنسبة كبيرة بعد مباراة كرواتيا وهولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية في روتردام، يوم الأربعاء المقبل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يحاول التعاقد مع مودريتش والجزائري ورياض محرز من مانشستر سيتي، والإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق.
وكان كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني السابق، قرر خوض تحدٍ جديدٍ بارتداء قميص نادي الاتحاد السعودي، بينما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بارتداء قميص النصر السعودي.
ويملك "لوكا" تاريخًا حافلًا خلال مسيرته مع ريال مدريد، حيث حقق عديد الألقاب، أبرزها: 3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، بالإضافة إلى الحصول على جائزة الكرة الذهبية العام 2018.
مودريتش شارك هذا الموسم في 51 مباراة مع ريال مدريد، عبر كل المسابقات، أسهم خلالها بـ12 هدفًا، بواقع 6 أهداف، و6 تمريرات حاسمة.