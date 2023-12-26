بانيغا يتفق مع بوكا جونيورز وينتظر رد إدارة الشباب بشأن رحيله
كشفت تقارير صحفية أن إيفر بانيغا، لاعب فريق الشباب، أبرم اتفاقا رسميا مع بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ من أجل الرحيل عن النادي السعودي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، فإن "بانيغا ينتظر رد إدارة ناديه النهائي بشأن الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
وكان النجم الأرجنتيني قد طلب مؤخرا من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشباب أبلغت النجم الأرجنتيني أنها لا تمانع رحيله، لكن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في دوري روشن السعودي.
ويبدو أن بانيغا حسم مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ ينتهي عقده مع الشباب في عام 2024.
وكانت إدارة الشباب قد تعاقدت مع بانيغا في صيف عام 2020، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، علما أنها قامت بتجديد العقد لموسم إضافي.
ولعب بانيغا مع الشباب 107 مباريات، ساهم خلالها في 47 هدفا، إذ نجح في تسجيل 22 هدفا وصنع 25 مع الليوث بكل المسابقات.
وسبق لبانيغا أن لعب في صفوف بوكا جونيورز خلال الفترة من 2007 إلى 2008، وحقق معه العديد من الألقاب، أبرزها كأس ليبرتادوريس عام 2007.