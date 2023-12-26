بانيغا يتفق مع بوكا جونيورز وينتظر رد إدارة الشباب بشأن رحيله

كشفت تقارير صحفية أن إيفر بانيغا، لاعب فريق الشباب، أبرم اتفاقا رسميا مع بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ من أجل الرحيل عن النادي السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، فإن "بانيغا ينتظر رد إدارة ناديه النهائي بشأن الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وكان النجم الأرجنتيني قد طلب مؤخرا من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.