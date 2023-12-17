بانيغا يطلب الرحيل من نادي الشباب في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد فريق الشباب، تقدم بطلب لإدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، فإن إدارة الشباب أبدت موافقتها على طلب النجم الأرجنتيني، مؤكدة له أن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في دوري روشن السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها، بأن "بانيغا تلقى عرضًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، واتصالات من غريمه التقليدي ريفر بليت للرحيل إلى أحدهما".