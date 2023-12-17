بانيغا يطلب الرحيل من نادي الشباب في الميركاتو الشتوي
كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد فريق الشباب، تقدم بطلب لإدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، فإن إدارة الشباب أبدت موافقتها على طلب النجم الأرجنتيني، مؤكدة له أن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في دوري روشن السعودي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لها، بأن "بانيغا تلقى عرضًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، واتصالات من غريمه التقليدي ريفر بليت للرحيل إلى أحدهما".
وأكدت إدارة الشباب في ردها على طلب بانيغا الرحيل، بأن "كل القرارات الفنية الخاصة بـالاستغناءات أو ضم لاعبين جدد مؤجلة إلى نهاية مباراة الوحدة، قبل فترة التوقف المقبلة، حيث أن الأمر لا يخص بانيغا فقط، بل ويشمل أيضًا بقية الأجانب، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيءٌ بشأنه".
وتتوقَّف المنافسات السعودية في 30 ديسمبر الجاري حتى 15 فبراير المقبل بسبب خوض المنتخب الأول منافسات كأس آسيا، التي تنطلق 12 يناير في قطر.
يذكر أن الشباب مدَّد عقد بانيغا موسمًا واحدًا الصيف الماضي، وسينتهي في يونيو 2024.
وانتقل بانيغا إلى الشباب عام 2020، قادمًا من إشبيلية الإسباني، كما سبق له اللعب لبوكا جونيورز في بداية مسيرته الكروية.
ولعب بانيغا 14 مباراة مع الشباب هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.