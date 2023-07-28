إيطاليا وتركيا تطالبان بتقديم عرض مشترك لاستضافة يورو 2032

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الاتحادين الإيطالي والتركي طلبا دمج عروضهما الفردية في عرض واحد مشترك لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032.

وفي أبريل تقدمت إيطاليا بعرض رسمي لاستضافة يورو 2032، وطلبت تركيا أيضا استضافة البطولة في 2028 أو 2032.

وقال اليويفا في بيان اليوم الجمعة: "سيعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الآن مع اتحادي إيطاليا وتركيا لضمان أن الوثيقة التي سيتم تقديمها لعرضهما المشترك متوافقة مع متطلبات الملفات".