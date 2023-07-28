كأس أمم أوروبا
كأس أمم أوروباموقع اليويفا

إيطاليا وتركيا تطالبان بتقديم عرض مشترك لاستضافة يورو 2032

في أبريل تقدمت إيطاليا بعرض رسمي لاستضافة يورو 2032، وطلبت تركيا أيضا استضافة البطولة في 2028 أو 2032.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الاتحادين الإيطالي والتركي طلبا دمج عروضهما الفردية في عرض واحد مشترك لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032.

وفي أبريل تقدمت إيطاليا بعرض رسمي لاستضافة يورو 2032، وطلبت تركيا أيضا استضافة البطولة في 2028 أو 2032.

وقال اليويفا في بيان اليوم الجمعة: "سيعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الآن مع اتحادي إيطاليا وتركيا لضمان أن الوثيقة التي سيتم تقديمها لعرضهما المشترك متوافقة مع متطلبات الملفات".

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وأضاف أنه إذا كان الملف المشترك يتوافق مع هذه المتطلبات، فسيتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في العاشر من أكتوبر، حيث سيتم اختيار الدول المضيفة لبطولتي 2028 و2032".

كما تقدمت اتحادات إنجلترا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا واسكتلندا وويلز بعرض مشترك لاستضافة نسخة 2028 من بطولة أوروبا.

وقال اليويفا إن القرارات بشأن الملاعب ومواعيد المباريات ستتخذ في مرحلة لاحقة.

وستقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

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