مشجع يخطف قميص فينيسيوس من طفلة.. والنادي يتدخل (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا تصرفًا سيئًا من أحد مشجعي "الميرنغي"، إذ ظهرت طفلة صغيرة تريد الحصول على قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن هذا المشجع قام بالحصول عليه رافضًا منحه للمشجعة المدريدية الصغيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "فينيسيوس جونيور في فترة ما بين الشوطين ضد فالنسيا ألقى بقميصه إلى طفلة مدريدية في المدرجات كانت تطلب منه قميصه، لكن أحد الجماهير المحيطين بها أخذ القميص منها، وحاول معجبون آخرون إقناعه بإعادة القميص للفتاة ولكن لم ينجحوا".