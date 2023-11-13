مشجع يخطف قميص فينيسيوس من طفلة.. والنادي يتدخل (فيديو)
شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا تصرفًا سيئًا من أحد مشجعي "الميرنغي"، إذ ظهرت طفلة صغيرة تريد الحصول على قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن هذا المشجع قام بالحصول عليه رافضًا منحه للمشجعة المدريدية الصغيرة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "فينيسيوس جونيور في فترة ما بين الشوطين ضد فالنسيا ألقى بقميصه إلى طفلة مدريدية في المدرجات كانت تطلب منه قميصه، لكن أحد الجماهير المحيطين بها أخذ القميص منها، وحاول معجبون آخرون إقناعه بإعادة القميص للفتاة ولكن لم ينجحوا".
وانتشر فيديو للواقعة بالفعل التي حدثت في المدرجات، لتنطلق حملة من أجل تقديم قميص آخر للطفلة من اللاعب.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن النادي استجاب بالفعل وقام بإرسال قميص يحمل اسم فينيسيوس جونيور إلى الطفلة.
وقدم البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو أداء رائعًا إذ أحرز كل منهما هدفين في فوز ريال مدريد 5-1 على فالنسيا، يوم السبت الماضي.
ريال مدريد نجح بفضل الاعتماد على الثنائي البرازيلي في تسجيل 8 أهداف خلال آخر مباراتين بتحقيق فوزين 3-0 على براغا قاد الفريق لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم 5-1 ضد فالنسيا، وهو الأكبر للفريق هذا الموسم.
فينيسيوس خاض 13 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن، مُسهمًا بـ8 أهداف (سجّل هدفين، وقدّم تمريرتين حاسمتين).