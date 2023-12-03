مقتل مشجع لنانت بعد طعنه قبل مباراة نيس في الدوري الفرنسي
عبر نادي نانت المنافس في الدوري الفرنسي عن شعوره بالحزن بعد وفاة أحد مشجعيه قبل مباراته في الدوري المحلي أمس السبت، والتي انتهت بفوزه 1/0 على ضيفه نيس.
وقالت صحيفة "ليكيب" إن المشجع المنتمي إلى إحدى روابط مشجعي نانت تعرض للطعن في ملعب بوجوار قبل انطلاق المباراة.
وقال نانت في بيان: "يشعر نادي نانت بالحزن لعلمه بوفاة أحد مشجعيه متأثرا بجراحه".
وأضاف بيان النادي "سقط المشجع البالغ من العمر 31 عاما بعد إصابته في الظهر ورغم تدخل طواقم الطوارئ لم يتسن لهم إنقاذ حياة المشجع".
وتابع "أعلن مكتب الادعاء العام بدء تحقيقات في حادث القتل.. ويجري الاستعانة بأقوال الكثير من الشهود".
وعبرت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا عن تعازيها من خلال تغريدة عبر منصة "X" قالت فيها أيضا: "لابد أن تكشف التحقيقات التي بدأها مكتب الادعاء العام عن تفاصيل وظروف الحادث بدقة".