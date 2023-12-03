مقتل مشجع لنانت بعد طعنه قبل مباراة نيس في الدوري الفرنسي

عبر نادي نانت المنافس في الدوري الفرنسي عن شعوره بالحزن بعد وفاة أحد مشجعيه قبل مباراته في الدوري المحلي أمس السبت، والتي انتهت بفوزه 1/0 على ضيفه نيس.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن المشجع المنتمي إلى إحدى روابط مشجعي نانت تعرض للطعن في ملعب بوجوار قبل انطلاق المباراة.