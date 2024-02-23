NBA.. غولدن ستيت يهزم لوس أنجليس ليكرز
أحرز دي آرون فوكس 28 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف زميله دومانتاس سابونيس 22 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة، ليقودا فريقهما سكرامنتو كينغز للفوز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 127/122 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأسهم كيفن هيرتر في فوز صاحب الأرض بإحراز 21 نقطة، بينما سجل زميله مالك مونك 21 نقطة أيضا، وأضاف كيغان موراي 16 نقطة لرصيد الفريق الفائز.
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لسكرامنتو كينغز.
وسجل ديفن فاسيل أكبر عدد من النقاط وهو 32 نقطة لسان أنطونيو الذي خسر للمرة التاسعة في آخر 10 مباريات، بينما سجل زميله فيكتور ويمبانياما 19 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة.
وفي مواجهة أخرى تألق كيفن كوري في فوز فريقه غولدن ستيت وريورز 128/110 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز في سان فرانسيسكو.
ومع غياب ليبرون جيمس عن تشكيلة لوس أنجليس ليكرز سجل كوري 32 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية ليحقق فريقه الفوز السابع في آخر ثماني مباريات.
وأحرز كوري 25 نقطة في النصف الأول وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل لفريقه في المباراة.
ولم يشارك جيمس في المباراة بسبب إصابته بتورم في الكاحل الأيسر ليخسر الفريق بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات خاضها قبل مباراة كل النجوم.
واحتل أندرو ويغينز المركز الثاني في قائمة هدافي غولدن ستيت برصيد 20 نقطة.
وتفوق أنطوني ديفيز على جميع زملائه في لوس أنجليس ليكرز عندما أحرز 27 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة وهو أعلى معدل في المباراة.
وفي مواجهات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز نيويورك نيكس خارج ملعبه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 110/96 وفاز دالاس مافريكس على ضيفه فينكس صنز 123/113.
وفي ملعبه فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 129/107 على لوس أنجليس كليبرز.