NBA.. غولدن ستيت يهزم لوس أنجليس ليكرز

وفي مواجهة أخرى تألق كيفن كوري في فوز فريقه غولدن ستيت وريورز 128/110 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز في سان فرانسيسكو.

ومع غياب ليبرون جيمس عن تشكيلة لوس أنجليس ليكرز سجل كوري 32 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية ليحقق فريقه الفوز السابع في آخر ثماني مباريات.

وأحرز كوري 25 نقطة في النصف الأول وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل لفريقه في المباراة.

ولم يشارك جيمس في المباراة بسبب إصابته بتورم في الكاحل الأيسر ليخسر الفريق بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات خاضها قبل مباراة كل النجوم.

واحتل أندرو ويغينز المركز الثاني في قائمة هدافي غولدن ستيت برصيد 20 نقطة.

وتفوق أنطوني ديفيز على جميع زملائه في لوس أنجليس ليكرز عندما أحرز 27 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة وهو أعلى معدل في المباراة.

وفي مواجهات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز نيويورك نيكس خارج ملعبه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 110/96 وفاز دالاس مافريكس على ضيفه فينكس صنز 123/113.

وفي ملعبه فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 129/107 على لوس أنجليس كليبرز.