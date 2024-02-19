NBA.. الشرق يهزم الغرب في مباراة كل نجوم دوري السلة الأمريكي

أحرز داميان ليلارد لاعب ميلووكي باكس 39 نقطة بما في ذلك 11 رمية ثلاثية، ليقود فريق القسم الشرقي للفوز على نظيره الغربي 211-186 في مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، صباح اليوم الإثنين‭ ‬،في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أعلن تتويج ليلارد بلقب أفضل لاعب في المباراة للمرة الأولى في ثامن مشاركة له في هذه المواجهة المتميزة.

وقال ليلارد الذي يخوض موسمه الأول في صفوف باكس: "هذا شرف لي.. لقد شاركت في المباراة بضع مرات في السابق، لذا فإن تحقيق مثل هذا الإنجاز أمر مميز".

وحقق فريق القسم الشرقي فوزا قياسيا على نظيره الغربي من حيث عدد النقاط، بعد تفوقه على الرقم السابق وهو 196 نقطة الذي حققه فريق القسم الغربي بقيادة الراحل كوبي برايانت لاعب لوس أنجليس ليكرز سابقا في مباراة كل النجوم في 2016.